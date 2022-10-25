快訊

侯友宜最怕藍支持者不投票？傳韓國瑜將站台

下一顆短命生菜？英國首相蘇納克的團結難關

中共軍委／何衛東非因31軍攀上習近平 對台軍演才是關鍵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

韓國瑜籲國民黨2024應湊一色 柯文哲稱標題王「一聽就懂」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲今天出席台北熊好券2.0抽籤，柯文哲沒有正面回應在野聯盟一事，不過卻稱韓國瑜找梗一流，是標題王。記者林麗玉／攝影
柯文哲今天出席台北熊好券2.0抽籤，柯文哲沒有正面回應在野聯盟一事，不過卻稱韓國瑜找梗一流，是標題王。記者林麗玉／攝影

高雄市前市長韓國瑜昨接受「少康戰情室」專訪，提到2024總統大選稱「國民黨要做好心理準備，就像打麻將一樣，不能再打清一色，要湊一色」。被問及是否韓國瑜指2024應該要推在野聯盟，台北市長柯文哲今天受訪時沒正面回答，但稱韓國瑜找哏一流，是「標題王」。

對於韓國瑜以打麻將比喻2024總統大選，表示國民黨已無法單兵作戰，而是要整合、打團體戰，對於是否暗指應該推在野聯盟？柯文哲今天出席台北熊好券2.0抽籤記者會，在受訪時回應說，有時候韓國瑜講話，總是有辦法想出一個新聞學說的哏。

他說，「什麼清一色、湊一色，我都想不出，他怎麼會這麼，大家一聽都懂」。他常常想，奇怪，韓國瑜怎麼會想出這麼有趣的，實在應該去報社負責寫標題，應該是一流、這也是韓的天分，「應該去報社寫標題、標題王」。

韓國瑜 柯文哲 麻將

延伸閱讀

韓國瑜挺競選對手 「基隆韓家軍隊長」黃希賢：尊重

談中共二十大後兩岸走向 柯文哲：兩岸應是太平洋兩岸

韓國瑜、張善政提前合體？30日出席楊朝偉競總站台

韓國瑜自稱當啦啦隊 沒有2024計畫

相關新聞

游淑慧認愛三立副總！4月透過朋友介紹 曝「下班很少聊工作」

年底選舉倒數一個月，被視為藍營女戰神的國民黨北市議員游淑慧爆出新戀情，對象為三立新聞網副總劉世澤，游淑慧稍早現身表示，兩...

韓國瑜籲國民黨2024應湊一色 柯文哲稱標題王「一聽就懂」

高雄市前市長韓國瑜昨接受「少康戰情室」專訪，提到2024總統大選稱「國民黨要做好心理準備，就像打麻將一樣，不能再打清一色...

談中共二十大後兩岸走向 柯文哲：兩岸應是太平洋兩岸

中共二十大已閉幕，台北市長柯文哲今天受訪時，對於中共總書記習近平喊反對國外勢力，並將反台獨列黨章，被問及是否是因蔡政府的...

參加桃勤工會大會 鄭寶清籲綠營「小心迴力鏢打自己」

無黨籍桃園市長候選人鄭寶清今上午參加桃勤企業工會代表大會，他深深鞠躬向工會成員請託，談及1987年桃勤企業工會在他家成立...

張善政造勢踏壞草皮 賴香伶：希望小而精的政見說明會

民眾黨桃園市長候選人賴香伶今參加桃勤企業工會代表大會，被問及國民黨桃園市長候選人張善政大型造勢活動造成公園設施受損，她表...

棒球場淪政治提款機？沈競辦批藍白立委假考察真選舉

新竹市棒球場工程選前再成話題。民進黨新竹市長參選人沈慧虹競選辦公室今天舉行「政治力退出球場，讓運動回歸專業」記者會，先是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。