韓國瑜籲國民黨2024應湊一色 柯文哲稱標題王「一聽就懂」

高雄市前市長韓國瑜昨接受「少康戰情室」專訪，提到2024總統大選稱「國民黨要做好心理準備，就像打麻將一樣，不能再打清一色，要湊一色」。被問及是否韓國瑜指2024應該要推在野聯盟，台北市長柯文哲今天受訪時沒正面回答，但稱韓國瑜找哏一流，是「標題王」。

對於韓國瑜以打麻將比喻2024總統大選，表示國民黨已無法單兵作戰，而是要整合、打團體戰，對於是否暗指應該推在野聯盟？柯文哲今天出席台北熊好券2.0抽籤記者會，在受訪時回應說，有時候韓國瑜講話，總是有辦法想出一個新聞學說的哏。

他說，「什麼清一色、湊一色，我都想不出，他怎麼會這麼，大家一聽都懂」。他常常想，奇怪，韓國瑜怎麼會想出這麼有趣的，實在應該去報社負責寫標題，應該是一流、這也是韓的天分，「應該去報社寫標題、標題王」。