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談中共二十大後兩岸走向 柯文哲：兩岸應是太平洋兩岸
中共二十大已閉幕，台北市長柯文哲今天受訪時，對於中共總書記習近平喊反對國外勢力，並將反台獨列黨章，被問及是否是因蔡政府的抗中保台牌激化矛盾時回應，「總統都還沒有表態，台北市長就先表態，不是很奇怪？」
中共總書記習近平在十九大喊兩岸一家親，二十大喊反對國外勢力，並將反台獨列黨章，柯文哲今天上午出席台北熊好券2.0線上抽籤記者會，被問及兩岸關係緊張，是否因為蔡政府抗中保台牌激化矛盾？他說，「蔡總統都還沒有表態，所以我也不用表態」。
由於柯文哲先前已經表態選2024，媒體追問他不是要選總統嗎？對於兩岸問題的看法是如何？柯文哲回答，「等我選上，我優先跟你講。」
柯文哲說，其實每次說兩岸關係，比較誠實講，哪裏是台灣海峽兩岸？是太平洋兩岸！所以中美對抗局面下，台灣如何找到定位，這的確是難題。
柯文哲也提到，之前前總統李登輝就曾跟他講過，以後遇到這個問題，先看日本怎麼做，然後再去調整，不過這是大原則，還有上下怎麼調整，還是有很多問題要做，這的確是一個難題，坦白講，台灣必須要面對的難題。
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