甜談三立副總戀情 游淑慧：親友曾開出30萬懸賞結婚令

年底選舉倒數一個月，被視為藍營女戰神的國民黨北市議員游淑慧爆出新戀情，對象為三立新聞網副總劉世澤，游淑慧稍早現身表示，感情被曝光感到困擾跟壓力，好在周遭朋友都祝福，更笑說自己到這個年紀還單身，母親跟周遭朋友甚至開出懸賞令，「如果我結婚，要包30萬紅包」。

游淑慧遭媒體爆料與三立新聞網副總劉世澤展開戀情，多次在上班時間至三立大樓與劉世澤見面、買咖啡，游淑慧今現身接受聯訪，對於戀情遭曝光一事表示，就順其自然，畢竟兩人沒有特別遮掩、瞞周遭的朋友，但確實沒有覺得自己個人私領域需要公開、寫新聞稿發臉書等，任何女生都希望呵護自己的私生活跟感情。

游淑慧說，得知被拍到的第一時間兩人都有困擾跟壓力，畢竟劉不是公眾人物，而她自己對私生活也很低調，所以會有焦慮不安的狀況，第一時間也跟周遭朋友說一下，但大家都說沒什麼，並給予祝福。

談到展開新戀情，游淑慧說，這個年紀了還一個人，母親跟周遭朋友都很擔心，「過去他們還開過懸賞令，如果我結婚，要包30萬紅包」，至於是否希望劉世澤達成懸賞令？游淑慧表示，目前沒想這麼多，重心仍放在選舉，選後有規畫與姐妹、閨蜜一起出遊行程，但還沒安排與劉出遊。