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蔡英文：台灣人民不會因為中國恐嚇而動搖

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
第11屆「世界民主運動（World Movement for Democracy）」全球大會今天在台北君悅酒店登場，蔡英文總統擔任開幕式演說嘉賓。圖／立法院提供
第11屆「世界民主運動（World Movement for Democracy）」全球大會今天在台北君悅酒店登場，蔡英文總統擔任開幕式演說嘉賓。圖／立法院提供

第11屆「世界民主運動（World Movement for Democracy）」全球大會今天在台北君悅酒店登場，蔡英文總統擔任開幕式演說嘉賓，蔡總統表示，台灣人民不會因為中國恐嚇而動搖，她也提到，現在是民主運動在冷戰後遭受最大挑戰之際。

今年大會主題為「宣告民主未來、新前線的團結之聲」，由世界民主運動大會執委會主席、2021年諾貝爾和平獎得主瑞薩（Maria Ressa）揭開序幕，包括蔡總統及立法院長游錫堃美國國家民主基金會沃拉克董事長（Kenneth Wollack）、外交部長吳釗燮、台灣青年民主協會理事長張育萌、台灣民主基金會執行長黃玉霖等都到場參與。

游錫堃致詞時指出，本次大會回應美國總統拜登「民主峰會」所提的62項具體承諾之一，證明台灣是可信賴的民主夥伴，本次大會也是繼去年12月台灣舉辦「開放國會論壇」之後，再度舉辦大型國際民主盛會，代表台灣受到國際肯定，他以身為台灣人為榮。

游錫堃表示，台灣最適合舉辦「世界民主運動」全球大會，因為台灣位於捍衛民主生活方式的前線，如同烏克蘭面對俄羅斯，因威權體制的鄰國懷有侵略野心且缺乏權力制衡機制，若一意孤行將非常危險，因此民主國家須讓威權國家知道侵略自由民主國家要付出慘痛昂貴的代價。這場戰爭讓民主同盟反思並重新認知民主體制的脆弱，及對抗威權的必要性。

游錫堃說，台灣追求民主百年以來，在80年代解嚴後更推動人權保障、性別平等、公民社會多元等各項措施，台灣的努力在今年經濟學人資訊社公布的「2021民主指數」報告名列全球第8、亞洲第1；在自由之家的「2022全球自由報告」高居全球第17、亞洲第2，足以證明國際看到臺灣的努力。他重申台灣珍惜自由民主的生活方式，也將持續努力促進人權和民主價值。

游錫堃也說，期盼與會貴賓在台灣自由多元的氣氛下暢所欲言、建立起更堅固的民主交流及互助網絡。

游錫堃 台灣人 美國

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