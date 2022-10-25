邱臣遠：釐清第一擊、第一槍 避免擦槍走火引發戰事

中共廿大落幕，黨章加入「堅決反對和遏制台獨」，民眾黨立院黨團今舉行記者會，籲民進黨放下政治操作，恢復兩岸常態官方溝通管道，爭取台海和平共處。

民眾黨立院黨團總召邱臣遠說，國安局長陳明通曾保證「蔡總統任內兩岸絕不會打仗」，十天內卻又180度轉彎，改口「2023年共軍恐以戰逼談」，還怒嗆對岸對台動武將淪為中華民族罪人，這樣的發言非常危險且不適切。

邱臣遠表示，陳明通身為台灣情報搜集的最高指導長官，應好好回歸自己的專業職責，不要介入過多的選戰來操作芒果乾，製造兩岸對立風險和人民恐懼情緒。

國防部長邱國正重新定義「第一擊」，說自衛反擊之後就是開戰，邱臣遠認為，國防部應避免因為小規模衝突產生的擦槍走火，降低戰爭風險，並且要明確釐清「第一槍」與「第一擊」的不同，避免第一線官兵對接戰規則無所適從，造成情勢誤判，引發衝突。

邱臣遠批，現在台灣「與戰的距離」越來越接近，但陸委會始終沒有建立兩岸避戰的溝通管道，目前熱線僅處理兩岸人民權利義務問題，即使112年度編列預算9.2億元，但除了發新聞稿隔空譴責對岸之外，完全喪失應有的功能。

邱臣遠說，美國和中共對台灣的態度已經非常明確，但反觀台灣內部，執政黨沈溺在九合一選舉，從國防部長、國安局長到陸委會，政府只知道放狠話、操作抗中保台芒果乾來催票。