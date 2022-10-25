認愛三立副總 游淑慧也向郝龍斌報告：他就像我父親

年底選舉倒數一個月，被視為藍營女戰神的國民黨北市議員游淑慧爆出新戀情，對象為三立新聞網副總劉世澤，游淑慧稍早現身表示，兩人是今年4月透過朋友介紹認識，儘管雙方政治立場恐不同，但兩人下班鮮少聊公事；另游淑慧表示，有向台北市前市長郝龍斌告知，「他就像我的父親」，而郝則說早就知情。

游淑慧遭媒體爆料與三立新聞網副總劉世澤展開戀情，不僅多次被目擊在上班時間至三立大樓與劉世澤見面、買咖啡，兩人還疑似甜蜜同居。由於現在各陣營候選人都在為年底努力，力拚連任的游淑慧被外界視為親綠營媒體的三立高層戀愛，似乎證明愛情超越藍綠。

游淑慧稍早現身接受聯訪，雖帶著口罩，但談到劉世澤仍能感受到甜蜜粉紅泡泡。游表示，兩人是今年大約4、5月透過朋友開始這段關係，目前並沒有同居，有各自的生活空間，只是之前她確診時狀況不好，一個人住有點害怕，所以去劉那尋求庇護。

游淑惠表示，兩人工作都很忙，她在內湖跑行程時，有時會買個咖啡帶過去給他，但沒有特別統計見面次數，也沒有固定周一或哪天見面；私下相處上，兩人下班後很少聊工作，公私分明還是分得很清楚，比較多都是一起追劇，因為相處時間不多，不會去談嚴肅的話題。

游說，因為是私人感情，並不會想要寫新聞稿、發臉書公開，女生都會希望呵護私生活跟感情，她也是到昨晚上才知道被拍，但並沒覺得說很訝異，畢竟兩人沒有特別去避，但她也認為這件事情沒有報導的價值；至於未來打算？游淑惠說，沒有多做打算，目前重心放在選舉。

另游淑慧過去曾任郝龍斌秘書，2018年被拍到多次至郝龍斌基隆市住處，兩人被指關係親密，但遭雙方否認，這次爆出新戀情，外界也關心郝龍斌是否知情？游淑慧說，自己有跟郝龍斌講過自己的感情生活，郝龍斌則回應「早就知道，三立那個嘛」；游淑慧說，會告訴郝龍斌是因為「他就像是我的父親」，並強調感情被放大成這樣，對她來說是一個壓力。