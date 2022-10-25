接見德國會訪團 政院：持續促進台灣人權保障發展

行政院發言人羅秉成昨天代表行政院長蘇貞昌接見德國國會人權委員會訪團。羅秉成表示，人權是我國與其他民主國家成為價值理念夥伴的重要關鍵，而今年適逢臺灣人權發展的「大年」，除了有5部國際人權公約國家報告進行國際審查外，我國亦提出首部「國家人權行動計畫」及「漁業與人權行動計畫」，並在最高行政機關行政院成立「人權及轉型正義處」，負責研議及推動我國人權政策及轉型正義事務。

羅秉成特別代表政府感謝德國於今年5月不分黨派支持台灣以觀察員身分加入世界衛生大會（WHA）及參與世界衛生組織（WHO）活動及機制，以及德國本年擔任七大工業國集團（G7）輪值主席國於相關會議中呼籲各國重視台海安全，使台灣在遭受中國打壓之際，能夠感受國際友人的支持，並盼藉由此次會晤機會，汲取德國轉型正義經驗，使台灣轉型正義做得更好。

羅秉成指出，蘇貞昌原擬親自接待訪團一行，但因上周確診仍須居家隔離而無法出席。他表示，台德兩國友誼深厚，在商業、經濟、文化與觀光等各方面都有許多往來互動，特別是德國國會人權委員會對於人權的關注，以及對於台灣推動人權工作的期許甚深，因此希望藉由雙方會晤的機會，能與訪團一行交流人權相關議題，並聽取大家的意見及指教。

羅秉成指出，眾所周知台灣有個惡鄰居中國，在國際上無所不用其極打壓台灣的國際空間，阻撓台灣加入國際組織，因此在若干正常的國際交流與活動上，致使台灣無法獲得合理的公平對待。感謝德國擔任G7輪值主席國，在G7外長聲明，呼籲各國重視台海安全，讓台灣在遭受中國欺凌之際，能獲得國際友人的強力支持，倍感溫暖。

羅秉成指出，台灣曾經歷全世界最久、長達38年的戒嚴時期，並遭受威權時期獨裁政權許多政治迫害與侵害人權的傷痛，在這數十年的民主化過程中，人民付出許多努力與心血，不斷以人權立國自我期許，人權立國不僅是我國施政的重要價值，更是台灣與包括德國在內的世界民主國家能成為價值理念夥伴的最重要關鍵。

羅秉成表示，追求人權進步的道路是永無止盡，為使台灣人權保障工作更臻完善，台灣與歐盟於5年前開始每年輪流舉辦一次「台歐盟人權諮商會議」，今年恰好輪到台灣舉辦，並由他與歐盟對外事務部（EEAS）人權處Luisa Ragher處長及中港澳台蒙處Dominic Porter處長在10月初共同主持。

羅秉成表示，台德兩國均經歷威權獨裁統治時期的痛苦，在轉型正義方面，德國給予台灣許多指導與協助；相較於德國，台灣轉型正義起步較晚，2018年成立促進轉型正義委員會後才正式啟動，獨立運作負責規畫及推動相關事項，該委員會在今年5月完成階段性任務後，各工作事項則由6大部會接續推動，並由行政院人權及轉型正義處督導協調，蘇貞昌更親自擔任「推動轉型正義會報」召集人，以確實落實及推動轉型正義，也希望能借鏡德國推動轉型正義的經驗，使台灣轉型正義做得更好。

訪團團長海特致詞表示，此行訪台，除期盼能深化台德關係外，同時也要讓德國、台灣人民以及中國瞭解，台德雙方的合作關係至關重要。

海特指出，台灣與德國在歷史上有若干共同點，包括均曾經歷專制政府統治，德國歷史上曾出現2次極權主義政府，一次是納粹德國時期，另一次則是實施共產主義的東德時期。在東德共產政權瓦解後，德國政府開始迅速處理共產黨所留下的不正義後果，因此在轉型正義方面，他相信台德兩國定能互相交流與學習。

海特表示，獨裁或專制政府與民主自由政府之間因信奉不同的制度與理念價值，因此存在制度性競爭，台灣處於制度性競爭的最前線，面臨對岸中國專制政府的各種威嚇，甫結束的中國共產黨第二十次全國代表大會，更是證明中國對於全世界是深具威脅性的專制政府。同時，今年2月24日歐洲也爆發專制政府俄國侵略烏克蘭戰爭，殷鑑不遠。因此，訪團此行除了希望進一步瞭解台灣的處境，也至盼能學習台灣捍衛自由民主的精神，透過同為民主陣營的國家互相合作，才能應對中國的崛起，並在制度性競爭中獲得勝利。

海特也提到，台灣與德國在貿易、經濟、科學、法學及文化等各種領域已有密切合作，同時台灣在數位化領域方面，亦有先進進展，至盼兩國能相互交流與學習，同時期待未來台灣與歐盟能簽署自由貿易協定，進一步讓雙方互利互惠。