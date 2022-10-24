韓國瑜強調沒想選2024 呼籲朱立倫「誰能贏就讓誰選總統」

高雄市前市長韓國瑜今天接受TVBS「少康戰情室」專訪，強調自己完全沒有選2024的計畫，現在就是當2022的啦啦隊，他自嘲「好漢莫提當年勇，何況當年未必勇」；他呼籲國民黨主席朱立倫面對2024，「誰能贏、誰能力強，支持誰，成功不必在我」。被問到是否參選國民黨主席，韓則說，「現在有朱立倫主席在，我不能講這個話」，希望朱好好領導國民黨，他不會希望朱摔倒。

主持人趙少康詢問是否參選2024，韓強調：「沒有，完全沒有這個計畫」，韓說，人生的生命是一個歷程，結婚進洞房花燭夜跟選舉是完全不同的概念，他從來沒有聽過一個新郎結婚之後，「說我今天身體不舒服，麻煩你幫我進洞房花燭夜，那是不可能的事情」。選舉靠眾人之力，結婚是靠自己一人之力。

而韓國瑜也強調，2024年國民黨的負責人絕對不能自私自利，心胸打開，「誰能贏、誰能力強，支持誰，成功不必在我」。

不過，趙少康反問韓國瑜，就算2024不選總統，很多人支持他選國民黨黨主席。韓說，「現在有朱立倫主席在，我不能講這個話」，因為他是很重倫理的，今天主席是朱立倫，他希望朱成功，不會說希望他摔倒，不會的。他呼籲朱好好領導國民黨，讓人民覺得國民黨煥然一新、改革成功，是朱立倫最大的任務。

韓國瑜說，選舉就像打籃球，有前鋒、中鋒、後衛和教練，以及籃球隊隊長和啦啦隊，「2020年我曾經當過籃球隊隊長，如果我今天腦袋，每天想我繼續當籃球隊隊長，那真的是一個大傻瓜」。韓強調，這一頁翻過去，「今天我扮演的角色是啦啦隊和啦啦隊隊長」幫人助講、拍手，介紹候選人的優質的一面。

韓國瑜說，所以他要給所有的選民知道，他一定要把自己角色扮好，「好漢莫提當年勇」，就是提醒那些還沉迷在過去最高點的人；而他自己加了一句話，「何況當年未必勇」，但如果還停在那個點點，讓自己不快樂，心情很鬱悶，「我不會做這種事情」。

韓國瑜強調，2022年他就是做一個促銷員、啦啦隊，「我完全不會想2024」；另外，對於2024，他不客氣地說，這個時候任何人討論2024，對2022年的選舉都是不太好的。國民黨要做好心理準備

，這跟打麻將一樣，不能再打清一色，必須考慮打「臭一色」了，就是要合作的意思。

韓國瑜說，國民黨負責任的黨主席、台灣民眾都要思考，面對民進黨執政下的貪官汙吏，大家要不要繼續下去？民進黨做的太讓人失望，所以今年選舉，廣大的民眾必須給貪汙腐敗又傲慢民進黨一個血淋淋的教訓，「你已經離人民愈來愈遙遠，離金錢跟權力愈來愈近，你選上這個總統，選上這些市長，是拿這個資源來作威作福，不是幫人民做牛做馬」。