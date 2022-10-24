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柯文哲酸陳時中沒在美國留學 綠委嗆只學皮毛自豪什麼

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台北市市長柯文哲。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影
台北市市長柯文哲。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影

台北市長柯文哲昨天表示，民進黨台北市長候選人陳時中沒有在美國留學、經過現代文明訓練，引發「戰學歷」的爭議，民進黨立委林俊憲質疑，如果大老遠去一趟學到的就這點皮毛，那就實在不懂在自豪什麼，「柯文哲去的美國，跟我去的好像不太一樣」。

林俊憲晚間在臉書指出，柯文哲昨天開嗆陳時中「沒在美國留學過」，所以不懂SOP（標準作業程序），顯然「戰學歷」已經不夠看，現在連有沒有去過美國都能成為攻擊人的話題。

林俊憲說，既然柯文哲覺得沒去就什麼都不懂，「不巧我在美國留學過幾年，總有資格出來說兩句了吧？」

林俊憲認為，美國為什麼成為這麼多人留學的首選，這個問題就跟美國為什麼強大一樣，最核心的關鍵就叫做「拓荒精神」，不僅是學術環境，而是體現在整個社會的方方面面，總有人去嘗試過去未曾設想的事物、走沒有人走過的路，然後為整個社會帶來顛覆性的改變。

林俊憲說明，當年自己留學的地方是密蘇里州，也就是美國所謂的中西部，因此他的感受特別深，最早的開墾者到達這裡時，只有一片荒野，沒有人告訴他們該做什麼、什麼不該做，一切只能靠自己，在艱困的拓荒中慢慢建立起秩序和社會。

林俊憲強調，所謂的拓荒精神其實就是「人走在規則前面」，先嘗試再看可不可行，而不是先設規則再依循。

林俊憲表示，所謂的SOP說白了，就是經驗累積建立起的一套標準做法，當然會有失靈的時候，關鍵是如何變通，而這就是美國厲害的地方。柯文哲說去美國學到SOP，這就叫知其然不知其所以然，如果大老遠去一趟學到的就這點皮毛，那就實在不懂在自豪什麼，去進修一年恐怕是白費了。

美國 林俊憲 柯文哲

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