柯文哲競選總統辦公室在台玻大樓？民眾黨：尚未定案
外傳民眾黨主席柯文哲卸任台北市長後，要在立法院附近找辦公室，方便和黨團開會。今天又傳出，他將搬入位於捷運南京復興站附近的台玻大樓。民眾黨秘書長謝立功表示，目前確實有幾個地點在看，但尚未決定。
今天有媒體報導，民眾黨主席柯文哲卸任北市長後的總統競選辦公室，選在台玻大樓。幾位民眾黨幹部都表示，確實開始找柯文哲卸任北市長後的辦公室，本來有意找離立法院和民眾黨部相近的位置，但陸續有人介紹地點，也開始去看，目前還沒決定最終位置。
謝立功表示，有很多朋友關心柯主席從北市長卸任後的辦公室位置，也開始幫忙找尋，目前陸續在看，還沒有決定就是台玻大樓；至於團隊進駐時間點，會在柯文哲卸任北市長後才開始作業。
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