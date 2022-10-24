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曹興誠批避戰謀和欺騙百姓 「我很樂意跟馬英九辯論」

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
前聯電董事長曹興誠。記者邱德祥／攝影
前聯電董事長曹興誠。記者邱德祥／攝影

前聯電董事長曹興誠今天表示，前總統馬英九最近主張避戰、謀和，這是為了選舉在亂講話，請馬英九不要每天散布失敗主義，讓台灣變成另外一個阿富汗，自己很願意跟馬英九、前國安會秘書長蘇起等人辯論，「但是他們不敢，就只敢亂講騙老百姓，這是不對的」。

曹興誠今天發表一篇名為「評馬英九的避戰與謀和」的文章，內容提到近日台灣海峽顯得兵兇戰危，國民黨前主席馬英九頻頻炒作「避戰」、「謀和」，並且騙說「票投國民黨，兩岸無戰場」，但是其實兩岸之所以緊張，始作俑者正是國民黨。

曹興誠晚間召開臨時記者會指出，馬英九與國民黨最近在談避戰、謀和，這是為了選舉在亂講話，就像馬英九過去一直聲稱「九二共識、一中各表」可以帶來兩岸和平，但是所謂的「九二共識」就是「一個中國」，根本沒有各表，馬英九應該要跟大家講「以前的口號失效了」。

曹興誠認為，台灣現在面對大陸的威脅，大家一定要團結因應問題，而不是用一些完全沒有根據的口號，進而造成大家的混亂，現在中共總書記習近平已經說得非常清楚，就是不會放棄使用武力犯台，請問馬英九要怎麼應付這個情況，亂講話都要負責任。

曹興誠質疑，就連對習近平有恩的前中共總書記胡錦濤，「他都很難看地把他拉走，這種人要怎麼跟他謀和、要怎麼跟馬英九謀和」，當大家在團結一致對外的時候，馬英九卻在國內胡說八道，讓大家搞不清楚狀況。

曹興誠強調，中國民國與中華人民共和國互不隸屬，這是事實，但是蘇起卻說這是挑釁，那他就是在指鹿為馬，「我們還沒被統一，他就來當趙高，那萬一被統一怎麼辦，我要嚴肅地問蘇起、馬英九」。

曹興誠舉例，美國在阿富汗駐軍超過20年，有很多士兵在那邊陣亡，可是阿富汗人一點都不珍惜美國的幫忙，沒有敵我意識，亂七八糟，「給他錢拿去貪污，給他武器賣給塔利班」，根本就是扶不起的阿斗，台灣如果也是這樣混亂，根本沒有人會來幫忙。

曹興誠認為，台灣要像烏克蘭一樣勇敢不投降，相信可以擊敗中共，「這樣人家才會有信心幫你，沒有人會幫助扶不起的阿斗」，請馬英九不要每天散布失敗主義，台灣現在面臨危險又要講避戰、謀和，讓台灣變成另外一個阿富汗。

曹興誠表示，國民黨講話要負責，請馬英九好好回答怎麼避戰、怎麼謀和，自己很願意跟馬英九、蘇起等人辯論，「但是他們不敢，送了很多邀請不敢，就只敢亂講騙老百姓，這是不對的」。

馬英九 曹興誠 國民黨

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