史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世率團 參訪中油桃園煉油廠

史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世一行代表團來台訪問，今(24)日至中油煉製事業部桃園煉油廠參訪，由中油董事長李順欽接待，代表員工熱烈歡迎史國代表團到訪，同時分享中油多年煉製經驗及淨零碳排、能源轉型的目標和策略。

為促進史瓦帝尼與我國在能源領域的合作與發展，外交部、經濟部特別安排史國訪團參訪中油煉製事業部桃園煉油廠。該廠於1977年4月正式生產，廠區包含各類型的煉製工場與設備、電力與蒸氣等公用設備區，還有完善的汽、柴油成品自動化灌裝設施，目前擔負台灣中、北部汽、柴油供應重任。

史國訪問團參觀汽油儲槽與相裝設施，李順欽親自接待並與外賓分享營運經驗，他表示，兩國自1968年建交以來經常互訪，始終是堅定的盟友，透過這次的參訪可以讓史國代表團更了解國內汽、柴油儲存及裝載系統的運作情形。

李順欽贈恩史瓦帝三世「出磺坑鑽油井、鑽井機及油槽模型組」，同時分享中油未來發展的「優油、減碳、節能」三大策略方向，致力朝淨零碳排及能源轉型等目標前進，也期待能和史國有進一步的合作，雙方互惠共榮。