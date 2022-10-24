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史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世率團 參訪中油桃園煉油廠

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導
史瓦帝尼國王(右三)24日率代表團參訪中油桃園煉油廠，由董事長李順欽(右四)接待。圖／中油提供
史瓦帝尼國王(右三)24日率代表團參訪中油桃園煉油廠，由董事長李順欽(右四)接待。圖／中油提供

史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世一行代表團來台訪問，今(24)日至中油煉製事業部桃園煉油廠參訪，由中油董事長李順欽接待，代表員工熱烈歡迎史國代表團到訪，同時分享中油多年煉製經驗及淨零碳排、能源轉型的目標和策略。

為促進史瓦帝尼與我國在能源領域的合作與發展，外交部、經濟部特別安排史國訪團參訪中油煉製事業部桃園煉油廠。該廠於1977年4月正式生產，廠區包含各類型的煉製工場與設備、電力與蒸氣等公用設備區，還有完善的汽、柴油成品自動化灌裝設施，目前擔負台灣中、北部汽、柴油供應重任。

史國訪問團參觀汽油儲槽與相裝設施，李順欽親自接待並與外賓分享營運經驗，他表示，兩國自1968年建交以來經常互訪，始終是堅定的盟友，透過這次的參訪可以讓史國代表團更了解國內汽、柴油儲存及裝載系統的運作情形。

李順欽贈恩史瓦帝三世「出磺坑鑽油井、鑽井機及油槽模型組」，同時分享中油未來發展的「優油、減碳、節能」三大策略方向，致力朝淨零碳排及能源轉型等目標前進，也期待能和史國有進一步的合作，雙方互惠共榮。

中油 桃園 部桃

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