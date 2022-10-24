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曾銘宗問是否藉約聘進用網軍 數位部：不會做傻事

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
國民黨立委曾銘宗。本報資料照片
國民黨立委曾銘宗。本報資料照片

數位發展部在今年8月底掛牌上路，卻因約聘員額最高可達300人引發爭議。今天國民黨立委曾銘宗詢問，數位部約聘可達300人，未來會不會將側翼、網軍檯面化？數位部次長闕河鳴回應，「我們不會做那麼傻的事情。」

立法院司法及法制委員會今天就「面對歐美各國陸續頒布禁止使用或限制採購大陸資通訊及科技產品，此類產品對我國國家安全危害為何」邀請相關單位報告並備詢，曾銘宗針對數位部進用約聘人員表達疑慮。

曾銘宗問，數位部是否進用300位約聘人員？闕河鳴說，目前進用20多人。曾銘宗又問，徵選方式是什麼？闕河鳴說，徵選過程有一個委員會，由人事行政總處及籌備小組一起辦理，委員會包含兩位次長、主秘、政風及主計，當初是籌備小組處理，他沒有在小組中，不了解細節。

曾銘宗問，委員會沒有專家和學者？闕河鳴說，與進用公務人員方式相同，資訊公布在公務人員徵才網站，有經人事總處看過。

曾銘宗接著問，數位部未來會不會進用網軍，將約聘人員進用到300人，使側翼、網軍檯面化？闕河鳴說，進用人員依每年預算員額辦理，約聘人員員額都有報立法院備查，人員會在40人以下。曾銘宗又問，會不會藉由約聘雇把網軍檯面化？闕河鳴說，沒有聽過這樣的事情。

曾銘宗又說，有些網軍在行政院民進黨，會不會聘到數位部？闕河鳴說，「我相信不會發生，我們不會做那麼傻的事情。」曾明宗則回應，「希望數位部不要成為網軍指揮中心。」

立法院 行政院 民進黨

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