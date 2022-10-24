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賴清德將率百人出訪帛琉 蔡英文總統盼達成3目標

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
總統府發言人張惇涵。記者丘采薇／攝影
總統府發言人張惇涵。記者丘采薇／攝影

副總統賴清德將於11月1、2、3日出訪我國友邦帛琉，展開任內第三度出訪。總統府發言人張惇涵今天表示，此行蔡英文總統給予三項目標，分別是深化台帛連結、拚觀光及持續深化合作；自11月16日起，台灣將重啟台帛定期航班，恢復兩國人民互訪與交流。

張惇涵表示，10月初，帛琉總統惠恕仁來台進行國事訪問，當時向蔡總統及政府各部門表達，期盼在後疫情時代持續深化台帛觀光合作及各項領域交流，並且邀請蔡總統親自前往帛琉共同振興觀光，但當前國際及國內政經局勢瞬息萬變，蔡總統必須留在台灣，維持國政運作順暢，並且應對區域及全球局勢的各項挑戰，為展現重視台帛關係，並且正面回應惠恕仁期待，特別指派賴清德訪問帛琉，展開為期3天2夜的訪問行程。

張惇涵說，賴出訪短暫3天將是鐵人行程，蔡總統期許達成三大核心目標。第一是「連結」，不只是台帛要更深化連結，台灣也要連結全世界。這兩年多來，雖然疫情衝擊全球，但台帛之間互相往來，仍然密切，今年4月，我國環保署長張子敬率團到帛琉參加「我們的海洋大會」，8月時，帛琉副總統席嫵杜也來台訪問，10月初，惠恕仁也來台灣國事訪問，並且出席雙十國慶典禮。

張惇涵說，賴清德此行不僅要展現台帛緊密連結，更代表重啟國門的台灣，要再次連結世界，歡迎國際旅客來到台灣，也歡迎在海外的台灣人回到台灣。

張惇涵說，第二項目標是「拚觀光」，台帛要共同行銷海洋國家的美好魅力，帛琉以觀光資源聞名全球，賴清德在3天行程中，將有一天聚焦在帛琉海洋觀光的魅力。台灣願意協助帛琉一起拚觀光，拚經濟，自11月16日起，台灣將重啟台帛定期航班，恢復兩國人民互訪與交流。因此蔡總統期盼，一方面把台灣之美宣傳到帛琉，也把帛琉的美好傳遞給台灣人民。

張惇涵表示，第三項目標是「合作」，希望透過公私協力，持續深化合作，促進兩國人民福祉。長期以來，台灣和帛琉在公衛醫療、農漁畜牧、潔淨能源、基礎建設、氣候變遷、教育訓練及婦女賦權等各項領域，都有密切合作關係。賴清德此行除了兩國高層互動之外，也將共同見證兩國在交通、農業、體育、醫療等合作計畫的具體進展，這些計畫的合作成果豐碩，也廣受帛琉各界肯定與支持，蔡總統希望透過此行，兩國持續以公私協力的方式，深化台帛各項領域合作，促進兩國人民福祉。

張惇涵說，此次訪團成員包括外交部次長田中光、衛福部次長石崇良、交通部觀光局長張錫聰及漁業署長張致盛。此外，將帶領超過30位我國各縣市旅行公會及觀光旅遊業者，新光吳火獅紀念醫院董事長吳東進、老爺集團總裁林清波也將隨團出訪。全團將依照疫情指揮中心防疫指引，隨團防疫官由新光醫院感染科主任黃建賢醫師擔任。目前規畫，整個訪團暫定約100人左右。

帛琉 張惇涵 賴清德

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