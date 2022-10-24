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台中市長盃圍棋賽獨厚某議員？ 運動局：議員是主委

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員林祈烽質疑，市長盃圍棋比賽只邀議員黃馨慧出席，並掛與市長合照，質疑行政不中立。運動局表示，黃馨慧是圍棋委員會主委且擔任多年，現場沒有選舉活動。圖／林祈烽提供
台中市議員林祈烽質疑，市長盃圍棋比賽只邀議員黃馨慧出席，並掛與市長合照，質疑行政不中立。運動局表示，黃馨慧是圍棋委員會主委且擔任多年，現場沒有選舉活動。圖／林祈烽提供

台中市長盃圍棋錦標賽23日在至善國中舉行，市議員林祈烽批評，市府運動局主辦的競賽，但在宣傳獨厚某位國民黨議員，與市長照片高掛在禮堂上作宣傳，正值選舉期間，明顯行政不中立。

運動局指出，體育活動均嚴守行政中立，因議員擔任圍棋委員會主委，全場未涉選舉活動，經了解參與對象都是孩童，不應扭曲主辦單位的用心。

林祈烽說，運動局上周在至善國中舉辦市長盃圍棋錦標賽，報名人數達620人，運動局長李昱叡代表市長盧秀燕出席開幕式，國民黨議員也應邀出席，但服務處掛名協辦單位，活動現場可看到這名議員的照片就掛在禮堂前方布幕上，連活動秩序冊都有她與市長合照。民眾質疑，這是在辦圍棋比賽？還是議員選舉活動？林祈烽出示照片是市議員黃馨慧。

運動局指出，議員黃馨慧是台中市圍棋委員會主委，這項競賽行之有年。現場沒有任何選舉活動，且參加者都是小朋友，經了解，整個賽程都按相關競賽規定辦理。運動局強調，議員出席是因為擔任圍棋委員會主委，不是市府獨厚議員。

議員 圍棋

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