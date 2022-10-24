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親頒海外師鐸獎 賴清德：讓正體華語深耕歐美主流社會

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德今天上午出席僑務委員會「華語教學國際高峰會」開幕典禮。圖／總統府提供
副總統賴清德今天上午出席僑務委員會「華語教學國際高峰會」開幕典禮。圖／總統府提供

副總統賴清德今天上午出席僑務委員會「華語教學國際高峰會」開幕典禮，親頒海外師鐸獎予獲獎老師，並期勉僑委會跟教育部持續推動海外華語教育，讓正體華語深耕歐美主流社會，讓僑教的華語教學更加順利，也讓台灣華語文學習中心展現功能，為下一代的華語教育奠定更好的基礎。

賴清德表示，現在是台灣推動華語教學最好的時機。一方面是全球學習華語的需求愈來愈增加，對於華語教學有很大的鼓勵作用。另方面，由於西方世界對於中國輸出威權主義型態產生疑慮，在這種狀況之下，華語教學必須仰賴台灣承擔更多責任。此外，台灣是正體的華語，不僅連貫古今，且能與過去的古文化做串連，因此，他也要勉勵僑委會更加努力推動華語教學。

賴清德指出，台灣與美國在2020年12月啟動「台美教育倡議（Taiwan-U.S. Education Initiative）」後，有系統性地整合雙方的資源，並建立制度化結構，推動華語教學，對台灣及美國都有莫大的幫助，近兩年來，也獲致良好成果。台灣除了派出更多受過訓練的華語教師到美國，美國也積極地讓更多年輕人來台灣學習華語，彼此之間的交流合作較以往更加頻繁密切。他也請僑委會及教育部研議跟其他有華語需求的國家，簽訂類似的教育倡議，加強華語的推動與合作。

賴清德表示，語言是文化的靈魂，學習一國的語言，就有機會了解到這個國家的文化，建立起更好的友誼，從而去推動包括經貿等各種關係。他期勉僑委會跟教育部持續推動海外華語教育，讓正體華語深耕歐美主流社會，讓僑教的華語教學更加順利，也讓台灣華語文學習中心展現功能，為下一代的華語教育奠定更好的基礎。

隨後賴清德親頒「終身成就獎」、「教學創新獎」、「多元華語教學獎」以及「最佳新人獎」等獎項予獲獎老師，並參觀台灣智能教育產業展區。

華語 賴清德 僑委會

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