蔡英文：當民主國家團結一致 才能有效反制威權政權

蔡英文總統今天上午接見「世界民主運動」全球大會聯合訪問團，她指出，只有當民主國家團結一致，產生更強大的結盟力量，才能夠有效反制威權政權帶來的各種挑戰；她期盼透過本次大會，持續推動民主國家間的團結合作，讓全球民主發展更加堅實有力。

蔡總統致詞時首先歡迎美國「國家民主基金會」主席沃拉克（Kenneth Wollack）、會長威爾遜（Damon Wilson）、2021年諾貝爾和平獎得主瑞薩（Maria Ressa）及重要的成員夥伴們來到台灣。她表示，「國家民主基金會」和台灣有長久深遠的關係，長期堅定支持台灣民主發展，也啟發台灣在2003年成立了「台灣民主基金會」。

蔡總統指出，當前全球的民主發展，正遇到威權主義擴張的嚴峻挑戰，「我們看到威權政權透過經濟戰、資訊戰、認知戰等不同方式，企圖影響民主國家體制的穩定運作。」

蔡總統說，今年度「世界民主運動全球大會」的主題是「主導民主未來：為新領域團結發聲」，也再次明確揭示，只有當民主國家團結一致，產生更強大的結盟力量，才能夠有效反制威權政權帶來的各項挑戰。訪賓從世界各地前來共同參與這場盛會，用行動展現對民主國家結盟的支持，就是團結力量的重要展現。

蔡總統提到，面對多重挑戰，台灣不斷強化國防戰力韌性，包括在今年初成立了「全民防衛動員署」，落實全民國防，也透過「數位發展部」的力量，打造更高層級的國家資安聯防體系，協助對抗假訊息和認知作戰。

蔡總統指出，今年初以來，俄羅斯入侵烏克蘭，眾多民主國家都發聲譴責俄羅斯，也積極透過許多具體行動，聲援並支持烏克蘭。這次大會中，將會有來自烏克蘭的代表及許多民主運動人士，共同分享對抗威權主義的心得。

蔡總統說，非常期待，在對抗錯假訊息、強化全民防衛動員等不同面向，和來自全球的民主夥伴們互相學習、交換意見，並且進一步強化全球民主夥伴的結盟力量。預祝世界民主運動全球大會圓滿順利，訪團訪問成果豐碩。

沃拉克致詞時表示，感謝台灣主辦第11屆的世界民主運動全球大會，這是4年來第一次能親身參與的實體活動，他並感謝與「台灣民主基金會」間的夥伴關係，讓本周的大會能夠順利成真。訪團成員包括美國「國家民主基金會」理事會其他成員，及來自「國際私營企業中心」（Center for International Private Enterprise, CIPE）、美國「團結中心」（Solidarity Center）及美國「國際民主協會」（National Democratic Institute, NDI）的成員。此外，美國「國際共和學會」（International Republican Institute）會長也正在前來台北的途中，「我們是一個大家庭。很高興瑞薩女士願意擔任世界民主運動指導委員會主席一職，也很高興能在台北這個非常合適的地方，表達我們共享的價值。」

沃拉克指出，最近有許多報告，包括Anne Applebaum女士專文撰寫全球民主倒退的情形，而瑞薩也是全球民主倒退的受害者。現在的民主模範比起15年前少了很多，但台灣卻翻轉了人們可能偏好由男性領導的說法。台灣的民主典範，以及對進一步提升全球自由的決心依然強健，也再次向全世界展現，在一個民主社會當中，領導人可以是一位堅強的女性。

沃拉克表示，台灣是一個年輕的民主政體，將近40年前才解嚴，即便台灣內外都有許多挑戰，但台灣的民主卻沒有任何的倒退或危險，相反地，台灣的民主讓公民更團結，並確保台灣能維持繁榮及穩定。