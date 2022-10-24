選戰倒數民調仍落後 陳時中：向選民拜票 笑容會多一點

年底選舉倒數33天，民進黨台北市長候選人陳時中聲勢不佳，近期北市長2份民調都位居第二、第三，有落後趨勢，對於民調結果戰術是否會有調整；另高雄市前市長韓國瑜也酸陳時中向選民拜票握手都愁眉苦臉，「像選民欠你錢」。陳時中今僅表示，民調僅供參考，會維持原本態度，向選民拜票時笑容會多一點。

中廣與蓋洛普公司今公布最新民調顯示，國民黨台北市長候選人蔣萬安以近3成支持度領先對手陳時中、黃珊珊，對比2份民調於9月26日、10月24日結果，蔣萬安支持度從27.76％升高至29.67％、陳時中從19.72%升至22.13％，黃珊珊支持度則有下滑趨勢，從20.9％降至17.42％。

而先前美麗島電子報在10月上旬的民調顯示，蔣萬安支持度29.6％居冠、黃珊珊28.1％排名第二、陳時中27.8％墊底；震傳媒10月中民調則是，蔣萬安31.3％、黃珊珊26.2％、陳時中23.4％。

陳時中今接受綠色和平廣播電台陳雨鑫主持「有影尚大聲」節目預錄，聯訪時針對民調落後，韓國瑜又酸說與選民握手愁眉苦臉，像是選民欠錢一樣，陳時中說，民調提供參考，會維持原來的態度，笑容也會多一點，但認為自己的選民態度愈來愈堅定，拜票時都能感受到。