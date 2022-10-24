柯嗆「沒在美國留學」今改口 陳時中：心態正確才重要

中颱尼莎造成北市16日豪雨成災，台北市長柯文哲第一時間稱有SOP未取消輔選行程北返，引發各界撻伐，昨又說批評者「沒在美國留學過、沒接受過文明教育」，今天再改口說是「沒受過現代管理學訓練。對於柯文哲說法反覆又戰學歷，民進黨台北市長候選人陳時中說，心態學得正確才重要。

北市16日因尼莎颱風災情頻傳，柯文哲第一時間堅稱有SOP，繼續留在中部輔選，延遲北返引發爭議，昨天氣象局預報北市恐再有大雨，柯不再堅持SOP說法，取消輔選坐鎮台北，被批自打臉、被SOP綁架，柯文哲回嗆，批評者「都沒在美國留學、沒經過現代文明訓練」，掀起戰學歷爭議，今再改口稱說法不精確，應為「沒受過現代管理學訓練」。

陳時中今接受綠色和平廣播電台陳雨鑫主持「有影尚大聲」節目預錄，聯訪時表示，一時不知道怎麼評論，但知識來源是多方面的，不同國家、學校都可以學習，現在學習也不一定要到地才能學習，各方面資訊都很發達，只要願意學、能夠學，心態能學得正確才重要。