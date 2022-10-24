快訊

及時救命！12歲女童戴Apple Watch狂發嗶嗶聲 檢查發現癌症侵襲全身

北京「習人幫」：胡錦濤給習近平的紅朝危機預言

柯嗆「沒在美國留學」今改口 陳時中：心態正確才重要

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
民進黨台北市長候選人陳時中今接受綠色和平廣播電台陳雨鑫主持「有影尚大聲」節目預錄。記者胡瑞玲／攝影
民進黨台北市長候選人陳時中今接受綠色和平廣播電台陳雨鑫主持「有影尚大聲」節目預錄。記者胡瑞玲／攝影

中颱尼莎造成北市16日豪雨成災，台北市長柯文哲第一時間稱有SOP未取消輔選行程北返，引發各界撻伐，昨又說批評者「沒在美國留學過、沒接受過文明教育」，今天再改口說是「沒受過現代管理學訓練。對於柯文哲說法反覆又戰學歷，民進黨台北市長候選人陳時中說，心態學得正確才重要。

北市16日因尼莎颱風災情頻傳，柯文哲第一時間堅稱有SOP，繼續留在中部輔選，延遲北返引發爭議，昨天氣象局預報北市恐再有大雨，柯不再堅持SOP說法，取消輔選坐鎮台北，被批自打臉、被SOP綁架，柯文哲回嗆，批評者「都沒在美國留學、沒經過現代文明訓練」，掀起戰學歷爭議，今再改口稱說法不精確，應為「沒受過現代管理學訓練」。

陳時中今接受綠色和平廣播電台陳雨鑫主持「有影尚大聲」節目預錄，聯訪時表示，一時不知道怎麼評論，但知識來源是多方面的，不同國家、學校都可以學習，現在學習也不一定要到地才能學習，各方面資訊都很發達，只要願意學、能夠學，心態能學得正確才重要。

2022大選 台北市長 柯文哲 陳時中

延伸閱讀

想送柯P管理學給陳時中被酸負面教材 柯文哲：開卷有益

送書還嗆防疫靠後面那排 陳時中酸：柯文哲背後剩誰？

蔣萬安批疫苗價格說謊 陳時中嗆：胡說八道、惱羞成怒

影／蔣萬安指疫苗採購合約2/3塗黑 陳時中：還有1/3

相關新聞

蔣萬安批疫苗價格說謊 陳時中嗆：胡說八道、惱羞成怒

台北市長選戰倒數33天，民進黨候選人陳時中昨針對疫苗價格議題3點反擊並轟國民黨候選人蔣萬安不用對外放話，蔣萬安則回說「不...

影／北市長民調蔣萬安領先 趙少康:不可能「棄陳保黃」

台北市長「三腳督」戰況激烈，最新民調出爐。中廣與蓋洛普公司合作，今(24)日發布最新民調，國民黨候選人蔣萬安以支持度29...

差很大...黃珊珊今兩民調各居第1、第3 柯文哲回應了

中廣與蓋洛普公司今天公布北市長選舉民調，國民黨候選人蔣萬安支持度居第一、無黨籍候選人黃珊珊落居第三，另一Quicksee...

陳其邁過去選舉公報刊登「長庚醫師」 議員候選人：不實內容

高雄市長陳其邁醫學系公費生爭議未歇，高市議員候選人王文心今揭露，陳其邁在2018年、2020年選舉公報上登記的「長庚醫院...

陳柏惟高雄輔選 問「和基進還是朋友嗎」他停頓了幾秒

前基進黨立委陳柏惟今天再度回高雄助選，今天中午到三民區陪民進黨湧言會女將鄭孟洳直播啖地方小吃，問他「和基進黨還是朋友嗎？...

張善政北桃造勢湧近2萬人 羅智強、趙少康批綠壞事幹盡

國民黨桃園市長候選人張善政北區競總成立大會今晚登場，儘管飄雨，現場仍號稱2萬人到場，支持者揮舞旗幟、情緒沸騰。國民黨前議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。