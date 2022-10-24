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邱顯智批徐定禎：受派系資助不可恥 可恥的是一筆抹去

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨苗栗縣長參選人徐定禎。圖／徐定禎競選團隊提供
民進黨苗栗縣長參選人徐定禎。圖／徐定禎競選團隊提供

民進黨苗栗縣長候選人徐定禎今天表示，時代力量指稱他與無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦「系出同源」，實在是莫名其妙，時代力量立委邱顯智則反批，出身派系、受派系資助並不可恥，可恥的是選擇一筆抹去，請問徐定禎是不是砂石集團支持出來的候選人。

徐定禎中午在臉書指出，自己一路支持總統蔡英文，始終與台灣派、本土派為民主理念共同奮戰，台灣派的目標很明確，就是要團結一致集中選票，不能再讓國民黨出身的苗栗縣長候選人謝福弘、鍾東錦當選，呼籲時代力量不要再釋放「系出同源」、「地方派系」的假消息。

邱顯智稍早回應，有關徐定禎今天公開發文表示，請時代力量不要再說他和鍾東錦系出同源，同時也是苗栗縣議會前議長游忠鈿派系下的產物，「出身派系、受派系資助並不可恥，可恥的是選擇一筆抹去」。

邱顯智說，他相信真相越辯越明，所以要請問徐定禎及其團隊三個問題，第一，「請問過去選舉，您的表哥游忠鈿議長及他的系統，幫您出了多少錢和資源？」第二，「您說從來不曾參與他們的事業，但您獲得的支持，難道不是來自這些事業？您是不是砂石集團支持出來的候選人？」

邱顯智再問，第三，「請問2018年選舉，除（前苗栗縣長）劉政鴻親信李京勳外，劉政鴻還出了多少人幫忙你選舉？」

邱顯智認為，出身派系、受派系資助並不可恥，可恥的是選擇一筆抹去，自己當然樂見徐定禎願意跟國民黨、地方派系劃清界線，那就學學時代力量苗栗縣長候選人宋國鼎應徵苗栗縣長，押上自己的一切對抗黑金勢力。

邱顯智質疑，徐定禎對這些人比大家都熟悉，為什麼卻選擇沈默不語，只有不在苗栗的民進黨人在發聲，以及為何當宋國鼎在對抗黑金勢力的時候，其競選總部執行長鄭宏輝還公然造謠「時力幫助鍾東錦」，用最惡毒的方式扯後腿，這些問題徐定禎應該站出來跟苗栗人說清楚。

徐定禎說明，自己確實跟已故的游忠鈿有表兄弟的親戚關係，對方也曾經支持他參選頭份鎮長，但是兩人的政治立場與理念完全不同，自己也從來不曾參與他們的事業，不然怎麼會只有27萬存款，他跟鍾東錦的事業也根本就八竿子打不著，這樣也要硬扯是地方派系。

徐定禎還說，回想當年為了支持蔡英文與民進黨，自己與游忠鈿決裂，各走各的路，媒體都有很大的篇幅報導，時代力量居然重新改編故事，把他貼上標籤，「指稱我跟鍾東錦『系出同源』實在是莫名其妙」。

時代力量 徐定禎

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