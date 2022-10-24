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謝國樑、蔡適應一路纏鬥 但對公民權無異見 同日分場造勢

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
國民黨基隆市長候選人謝國樑昨晚與國民黨青年團成員，在基隆街頭宣講，呼籲民眾在公民複決投下同意票。圖／謝國樑競選辦公室提供
國民黨基隆市長候選人謝國樑昨晚與國民黨青年團成員，在基隆街頭宣講，呼籲民眾在公民複決投下同意票。圖／謝國樑競選辦公室提供

基隆市長選戰共5人參選，國民黨、民進黨候選人謝國樑和蔡適應民調領先。兩人競選一路纏鬥，但在18歲公民權修憲複決公投倒是口徑一致，昨晚分與不同團體在街頭宣講，呼籲選民投下同意票，跨過965萬票門檻。

蔡適應昨晚和台灣青年民主協會、台灣民主進步青年協會成員，在東岸商場、二信公車循環站旁的廣場，闡述18歲公民權複決台台灣政治及社會的重要性。蔡說，立法院2002年提出18歲公民權修憲案，等了20年終於通過，期盼公民複決時投下同意票。

蔡適應認為，憲法目前賦予公民權是20歲，但在刑法、民法和兵役制度，都視18歲為成年，完全對自己的行為負責，所以公民權利和義務年齡應降到18歲，較符合目前國情及世界潮流。

回顧立法院修憲過程，蔡適應表示，國民黨曾公開反對18歲公民權，還曾杯葛會議，甚至不來參加會議，最後會支持是因為發現台灣民意支持18歲公民權。修憲門檻很高，但台灣民主要繼續往前走，要努力爭取公投過關。

謝國樑昨晚也與國民黨青年團成員在街頭宣講「18歲公民權」，他說，修憲門檻相當高，需要965萬張同意票才能過關。現在18歲的人可以結婚，可以決定做許多事，唯獨投票年齡限制是20歲，希望投票日那天，大家都要出來投下同意票。

基隆市議會今年3月間討論修改基隆市公民投票自治條例條文，將公投年齡下修到18歲。謝國樑當天與公民團體到旁聽席關心，樂見順利三讀通過。謝國樑並在路口掛上「為下一代找答案」看板，號召民眾支持18歲公民權複決。

國民黨基隆市長候選人謝國樑昨晚與國民黨青年團成員，在基隆街頭宣講，呼籲民眾在公民複決投下同意票。圖／謝國樑競選辦公室提供
國民黨基隆市長候選人謝國樑昨晚與國民黨青年團成員，在基隆街頭宣講，呼籲民眾在公民複決投下同意票。圖／謝國樑競選辦公室提供
民進黨基隆市長候選人蔡適應（右二）和青年團體成員在東岸商場外宣講，號召民眾支持18歲公民權複決。圖／蔡適應競選總部提供
民進黨基隆市長候選人蔡適應（右二）和青年團體成員在東岸商場外宣講，號召民眾支持18歲公民權複決。圖／蔡適應競選總部提供
民進黨基隆市長候選人蔡適應（右一）和青年團體成員在東岸商場外宣講，號召民眾支持18歲公民權複決。圖／蔡適應競選總部提供
民進黨基隆市長候選人蔡適應（右一）和青年團體成員在東岸商場外宣講，號召民眾支持18歲公民權複決。圖／蔡適應競選總部提供

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