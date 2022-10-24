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立委建議統一開票 中選會：無法律依據

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
立法院內政委員會邀請中選會主委率同所屬列席報告業務概況，中選會主委李進勇出席。記者邱德祥／攝影
立法院內政委員會邀請中選會主委率同所屬列席報告業務概況，中選會主委李進勇出席。記者邱德祥／攝影

九合一選舉倒數，有部分立委建議，應待每個直轄市、縣市內所有投票所均投票完畢後，統一進行開票作業，中選會今天表示，此與現行選罷法有所未合。

中選會說明，「公職選罷法」規定，已在規定時間內到達投票所尚未投票者，仍可投票。投票所在投票完畢後，即改為開票所，當眾唱名開票。因此，選舉人或投票權人在下午4時前到達投票所，依規定，仍可投票，至個別投票所則是在投票完畢後，即依法改為開票所進行開票。

中選會表示，我國投開票制度是採「投開票合一制」，非採集中開票制度。因此，按公職選罷法規定，投票所在投票完畢後，應即改為開票所，當眾唱名開票，使開票作業於投票完畢後即接續辦理。

中選會表示，他們及所屬選委會法辦理選務，依公職選罷法相關規定，尚無集中開票或其他開票制度的法律依據。

此外，中選會表示，有關個別投票所的秩序維持，至投票日下午4時止，主任管理員應即宣布投票時間截止，對投票時間截止前到場的選舉人或投票權人，仍應准其投票；至投票時間截止時點確認後，會有選務工作人員站於隊末，並持投票排隊終點的手持標語，確實執行隊末管制作業，並由警衛協助維護現場秩序。

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