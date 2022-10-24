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【即時短評】沒戴口罩拚命抓 「超前部署」成翻車現場

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
本土疫情爆發以來，地方政府各自超前部署，但高雄地院近期兩件判決，卻讓超前部署成了大型翻車現場。。高雄市政府提供
本土疫情爆發以來，地方政府各自超前部署，但高雄地院近期兩件判決，卻讓超前部署成了大型翻車現場。。高雄市政府提供

「超前部署」一詞自疫情開始以來，中央、地方政府朗朗上口，彷彿走得比別人快，防疫分數自然高人一截。去年5月本土疫情爆發，地方政府不等中央反應，各自為政「超前部署」，抓不戴口罩成了重中之重。今年10月高雄地院的兩起行政判決，中央、地方公告的時間差，限制人身自由的超前部署卻成了大型翻車現場。

高雄李姓、蔡姓男子因沒戴口罩，去年5月19日、22日，接連被員警盤查開單，兩人吞下3000元罰單，不過因中央直到28日才公告「得不經勸導開罰」，地方卻早於中央宣布取締，中央、地方公告時間差，市府缺乏中央的「授權」，兩張罰單接連被撤罰。

高雄市政府衛生局事後指出將會上訴，稱當時加強防疫措施，是因疫苗覆蓋率尚未普及，基於緊急防疫目的的考量，所做出的相關決議，還舉桃園、新北、花蓮、基隆等縣市當救援，稱其他縣市也有同樣做法，並不只有高雄。

只不過，兩件判決法官講得很明，依據傳染病防治法、災害防救法，中央流行疫情指揮中心成立期間，應依指揮官指示辦理，換言之，在指揮中心成立期間，地方都得遵從中央指示。

傳染病防治工作複雜，法規要求中央成立指揮中心時，相關施政應以中央為準，即是避免地方施政紊亂，讓國民無所適從，雖「超前部署」贏得市民肯定，但若沒有兩件判決，恐怕已經挨罰的市民，還不知道原來當時受罰可能依法無據。

面對中央、地方防疫政策不同調，陳時中去年在記者會上講得好聽，「尊重」地方自主防疫，這套說法也成了高雄市衛生局答辯的依據，稱防疫措施已獲中央授權。

然而法官不埋單，行政機關執法首重「依法行政」，判決直接點名裁罰要件應由衛福部或指揮官訂立，而非在記者會上，籠統表示尊重地方。中央沒有移轉防疫事務的管轄權，地方防疫措施自然不能與中央牴觸。

高雄市衛生局雖舉新北、桃園等其他縣市為例，但仍躲不過地方、中央公告相互牴觸的事實，中央缺少授權地方的依據，不只高雄，未來這類撤罰的判決只會越來越多，傷害的不僅是挨罰的市民，還是對行政機關的信心。

衛生局 疫情 高雄市

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