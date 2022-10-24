憂心台灣數位發展部成為網路東廠 學者建議設民間單位監督

蔡政府成立數位發展部，是否成為網路監控引發各界質疑，不僅攸關國人言論自由、資訊管控，更造成個資洩漏甚至網軍合法化等相關爭議，前監委仉桂美、台大政治系教授彭錦鵬等多位學者教授出席在君悅酒店舉辦的「令人憂心忡忡的數位發展部」座談會。

這一場座談會，由林忠山教授擔任主持人，包括學者張寶樂 、仉桂美、彭錦鵬、核能流言終結者創辦人兼執行長黃士修、淡中華青雁和平文教基金會兩岸交流委員會副主委孫揚明與大財務金融所教授聶建中、蘭梯行動聯盟主席武之璋台大國企系盧信昌教授等學者專家出席與談，前立委陳一新人在美國，以影音方式討論。

「令人憂心忡忡的數位發展部！」座談會主要討論包括數位發展部設置目的與功能為何？有否設置之必要？先前質疑，如1.民眾黨黨團認為無成立為部會之需要，且目前是執行不力的情形。2.成大楊永年教授強調它定位不明。3.國民黨立委李貴敏及副祕書長羅智強質疑，約聘職員過多，高達5成，月薪高達六萬元，是否拿著國人納稅錢成為網路東廠，或變象將網軍變成正職基地等質疑？

一般民眾關心數位發展部能否解決個資外洩、詐騙訊息氾濫及廣告詐騙等問題，產業界則關心它真能促進數位經濟產業的發展效益有多少？政治及媒體界更擔心它是否成為箝制言論自由與干預新聞傳播的工具，讓台灣言論自由成為歷史？

數位發展部曾說過，會積極透過數位治理、網路科技與網路接軌，進入網路國際組織，協予突破外交困境，會中有人質疑它的國際接軌，將成為美國數位威權主義的傳聲筒或西方偏見？總體來說，數位發展部之設置，是利大於弊，或弊大於利？各方見解不同。

經兩個小時的熱烈討論，多數學者認為，數位發展部雖有設置必要，但除裁判兼球員，還一手包辦所有相關事務、財務與角色，為免淪為政府拿公帑培植成為監控人民、打擊異己的打手。研討會的話題圍繞著台灣當局數位發展部極可能和美國數位霸權形，形成結盟交換研究成果。為拒絕美國數位霸權，並堅持反對綠色數位威權傷害國人，會中提議成立民間組織委員會，嚴格監督數位發展部日後是否違法亂紀。