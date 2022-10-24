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綠委要求裴洛西來台遭駭情況不再發生 數位部無法保證

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導

美國眾議院議長裴洛西8月訪台，當時台大網站及台鐵車站、超商等地螢幕卻遭駭客入侵，頻出現辱罵裴洛西字眼。數位發展部日前提出修正「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，擴大公務機關禁用中國資通產品的範圍。數位發展部次長闕河鳴今天表示，該法待行政院會通過，大約一個月內可以公告；但民進黨立委邱志偉問闕河鳴，該法公告後，類似事件是否不會再發生，闕河鳴說，「沒有辦法保證每個國民都遵守法律。」

數位部最近修正「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，擴大公務機關禁用中國資通產品，包括明定台鐵等機關在公共場所使用的廣告螢幕看板也禁用，若機關例外使用，必須由資安長核可。

立法院司法及法制委員會今天就「面對歐美各國陸續頒布禁止使用或限制採購大陸資通訊及科技產品，此類產品對我國國家安全危害為何」邀請相關單位報告，國民黨立委陳以信不滿數位部長唐鳳沒有親自列席備詢，且認為數位部報告只有七百多字，太過草率，在質詢中當場把數位部的書面報告撕毀。

邱志偉質詢時則詢問，數位部修法後，裴洛西來台發生的狀況是否還會再發生？闕河鳴說，「交通規則頒布後不能保證其他人不再違反交通規則。」

邱志偉說，但這不是交通規則，當然要立即實施，避免其他狀況再出現，所以修法後還是防不勝防，還是可能再出現嗎，「不能保證，就表示做得還不夠足。」

闕河鳴說，「我們做現有狀況盤點，已經把所有狀況補上。」邱志偉追問，為何沒辦法保證？闕河鳴回應，「我沒有辦法保證每個國民都遵守法律；在法規上可以杜絕使用資安疑慮的產品，但我不能保證沒有在負面表列的產品，完全沒有資安疑慮。」

闕河鳴也表示，舉例來講，台大網站被攻陷，但它不是「關鍵基礎設施」，管轄力道不一樣，管轄力道會因為是不是關鍵基礎設施不一樣。他也說，管轄力度做到完整，但任何資訊系統都可以被駭侵，可靠度也只能百分之九十九點九九九。

邱志偉說，「你們應該用最強標準自我要求，讓8月分的狀況不能再出現，執行面你要去要求啊。」闕河鳴回答，「我們一定會依法行政，要求各公務機關必須遵守規範。」

邱志偉 資安 裴洛西

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