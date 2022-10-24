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習派20大全面勝利 學者：侵台更容易

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
匯理基金會董事長譚耀南（右）24日說，對中國而言，「共同富裕已經不是口號，而是政策」。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
匯理基金會董事長譚耀南（右）24日說，對中國而言，「共同富裕已經不是口號，而是政策」。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

中國20大落幕，中國領導人習近平取得全面勝利。學者譚耀南參加綠營智庫活動指出，習近平全面剔除政敵，政策主軸定調為「計畫經濟」，大型民營企業恐被全面收編。對於中共侵台的可能性，多數學者都表示，「可能性增加」，且習近平個人因素影響決策甚深，導致局勢更加難以判斷。

中共政治局、中央軍委等新成員名單已塵埃落定，中國領導人習近平第三度連任總書記，且將前總書記胡錦濤指定的接班人胡春華排除出政局。其餘的政治局常委依序為李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希。親綠的國策研究院24日召開「中共二十大、國際與兩岸關係新常態」座談會。

共同富裕成政策

匯理基金會董事長譚耀南說，習近平沒有妥協，打破所有潛規則，剔除江派（江澤民為首）與團派（胡錦濤為首），全面掌握中國政局。他說，奠定「安全」與「爭鬥」成為政策主軸，要重新走回計劃經濟，「共同富裕已經不是口號，而是政策」，將限制財富積累，包括私營的房地產、電商或高科技產業都會遭到政府收編。

針對習近平穩坐共產黨的地位，從此一帆風順的說法，產經新聞台北支局長矢板明夫帶著質疑說，過去毛澤東也曾一掃政敵劉少奇派系的230多人，當時各界也認為「毛澤東已一統江湖」，但僅僅兩年就發生許多內部權力的紛爭與矛盾，在單一派系全面佔領政局時，才可能是內部腥風血雨的開始。

侵台可能性增加

針對民眾最關心的兩岸議題，譚耀南指出，外界預測武統台灣不是中國目前首要的目標，但習近平的政策思維常出乎預料，還是要持續關注。他表示，兩岸關係全面升級到國際競爭，若想透過「不惹老共生氣」、「討好中國」等老方法來避免兵兇戰危，已經不太可能。

「中國打台灣的可能性提升，且變得更不透明。」矢板明夫表示，過去兩岸關係都要透過軍力、動機、國際態度等條件進行分析，但20大之後，習近平個人因素遽增，更加難以分析兩岸未來發展，他誇飾指出「可能起床牙疼心情不好就打台灣」。中國與台灣的關係，宛如狼與羊的故事，羊要做的事情是與獵人當朋友，而不是想著與狼保持友誼。

經濟傷害成隱憂

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲指出，未來全球人口即將突破80億人，全球能源、糧食等物資更加吃緊，高度依賴糧食、能源物資進口的中國將面臨龐大壓力，加上動態清零政策持續對經濟產生傷害，對政局維穩會有重大的挑戰。

淡江大學大陸研究所教授洪耀南表示，中國經濟改革以來，雖然致力協助人民脫離貧窮線，但也因此面臨到「中等陷阱」，導致貧富差距愈來大，所以此次要加緊處理該問題。但面對到中美關係對壘加深，習近平會持續強化內外的經濟循環，內循環以靠全國統一大市場，外循環則是要靠一帶一路的國家。

他指出，中國還有10億人低於貧窮線，內需市場的動能沒有想像中來得高；一帶一路的盟友則深陷通膨的困境，難以挹注經濟動能到中國市場。洪耀南強調，目前習近平走入了「獨裁的陷阱」，難以應對狀況調整政策路線，最後可能只有「政變」將改變目前的政局。

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