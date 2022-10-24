快訊

及時救命！12歲女童戴Apple Watch狂發嗶嗶聲 檢查發現癌症侵襲全身

北京「習人幫」：胡錦濤給習近平的紅朝危機預言

放寬確診者投票限制？ 中選會：只要可出門就可投票

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍綠激烈爭疫苗調閱小組重啟提案 最終皆撤回

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
民進黨立委於今天立法院衛環委員會臨時提案要求重啟調閱小組。記者楊雅棠／攝影
民進黨立委於今天立法院衛環委員會臨時提案要求重啟調閱小組。記者楊雅棠／攝影

國民黨台北市長候選人蔣萬安日前參加網路節目，當場默寫「疫苗保密協議除外條款」，宣告「陳時中的謊言正式被戳破了」。對此民進黨立委於今天立法院衛環委員會臨時提案要求重啟調閱小組；但遭國民黨立委反擊「不監督政府卻監督立委」，更稱國民黨不反對「重啟調查」，但應「重新成立」調閱小組。不過經激烈爭執後，最終藍綠兩黨全撤案。

民進黨提案「因蔣萬安委員違法抄錄揭露疫苗採購合約內容並片面公布、斷章取義，爰要求本委員會重啟疫苗採購調閱小組；並依規定提供相關資料」。

對此，國民黨則反擊提出兩項臨時提案，一是「緣邇來高端疫苗備受各界關注，採購過程是否有不法違失亟待調閱相關資料，俾便立法院監督權行使。惟因『立法院社會福利及衛生環境委員會COVID-19（新冠肺炎）疫苗採購調閱專案小組』依其運作要點第7點，該小組業已因屆束，爰為向有關機關調取相關資料，提請本會再次成立（非重啟）COVID-19（新冠肺炎）疫苗採購調閱專案小組」。

第二項提案則為「有鑑於去（110）年6月15日審查防疫困第3次追加2600億元，院會所通過之主決議，按『傳染病防治法』第27條規定，衛福部應於高端疫苗交貨完成後，2個月內公布相關會議記錄，今已屆2個月，爰此要求衛福部應於3日內提出相關紀錄送交衛環及財政委員會備查，以免作實『藐視國會』，並同時將該資料上網公告，以釋眾疑，以昭公 信。」

國民黨委員林為洲在提案表決前表示，立委的職責在監督政府，但民進黨卻提案監督本委員會委員。而根據傳染病防治法第27條疫苗應在交貨後公布相關會議紀錄，但衛福部未遵守；現在高端出問題，不被日本老大哥認證，這時候更需要會議紀錄包括怎麼採購、採購價格，甚至包括更前面的EUA如何通過，更需要被調查。

但民進黨立委蘇巧慧則表示，蔣萬安涉嫌違法抄錄、揭露，違反的是立法委員行使法，包括秘密會議後對於會議內的資訊有不得外洩的義務，更違法當初調閱小組成立的運作要點第八點。

民進黨立委洪申翰也抨擊，提案不是監督蔣萬安委員，而是因為蔣違反職權行使法和疫苗小組調閱會議規範。而委員會裡提案「動不動指控人家違法可多了，只能說全黨救一人，蔣委員真的好命！」

面對民進黨提案指控，身為當事人的國民黨立委蔣萬安則表示自己堅定捍衛人民知的權益，民進黨可以透過臨時提案指控，「從政府官員到黨團圍剿我一人，但我不怕、我無所畏懼」。

蔣萬安更稱自己揭露的是民進黨的醜陋，指出當初透過質詢便提醒衛福部，沒有章法的通過EUA，之後會造成民眾權益受損，但小到一般市民、大到中研院院士都被民進黨發動網軍攻擊。

他說，「我不會退縮、不會低頭，保密條約就是有除外規定，所有民進黨黨團還在遮掩事實，這些價差、這些錢到誰的口袋不讓民眾知道，這就是民進黨執政下的台灣社會。」

藍綠雙方經歷激烈爭執，最終在約十分鐘的休息協商結束後，國民黨召委張育美突然宣布「三案撤回」。

面對民進黨提案指控，身為當事人的國民黨立委蔣萬安則表示自己堅定捍衛人民知的權益。記者楊雅棠／攝影
面對民進黨提案指控，身為當事人的國民黨立委蔣萬安則表示自己堅定捍衛人民知的權益。記者楊雅棠／攝影

高端疫苗 民進黨 國民黨 COVID-19

延伸閱讀

蔣萬安批疫苗價格說謊 陳時中嗆：胡說八道、惱羞成怒

陳時中不辦雙城論壇 蔣萬安：堅守對等尊嚴與國際交流

高端趕鴨子上架？蔣萬安：把關失能 打跟沒打一樣

蔣萬安默寫保密除外條款 綠委批違法要求重起調閱小組

相關新聞

藍綠激烈爭疫苗調閱小組重啟提案 最終皆撤回

國民黨台北市長候選人蔣萬安日前參加網路節目，當場默寫「疫苗保密協議除外條款」，宣告「陳時中的謊言正式被戳破了」。對此民進...

中共反台獨列黨章 柯文哲先問定義：台灣真正主流是「台」

中共二十大前天閉幕，由於反台獨正式列入對岸黨章，是否兩岸情勢升溫？還有新一屆中共中央軍事委員會名單出爐，新任副主席何衛東...

沒在美國留學說...綠轟傲慢 柯文哲今更正：說法不精確

台北市上周因颱風外圍環流導致強降雨，多處災情，台北市長柯文哲第一時間在中台灣輔選，還堅稱有SOP，事後更酸坐鎮應變中心是...

邱顯智批徐定禎：受派系資助不可恥 可恥的是一筆抹去

民進黨苗栗縣長候選人徐定禎今天表示，時代力量指稱他與無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦「系出同源」，實在是莫名其妙，時代力量立委...

柯嗆「沒在美國留學」今改口 陳時中：心態正確才重要

中颱尼莎造成北市16日豪雨成災，台北市長柯文哲第一時間稱有SOP未取消輔選行程北返，引發各界撻伐，昨又說批評者「沒在美國...

槍聲大作治安敗壞 民進黨派系幫派化難辭其咎

台北市萬華地區傳出重大槍擊案，雖是江湖中事，不免讓人民擔憂治安敗壞，想當然耳，警方唯一對策，就僅是宣布無限期掃黑肅槍，對幫派公司化、黑道政治化，甚至政黨幫派化等盤根錯節的根基，無一套系統整治，追根究柢，黑幫寄生民進黨黨務系統漂白，讓執法人員認知錯亂，當總統扶轎起駕出巡，旁邊簇擁的卻是幫派大老，這抓，還是不抓？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。