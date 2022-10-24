藍綠激烈爭疫苗調閱小組重啟提案 最終皆撤回

國民黨台北市長候選人蔣萬安日前參加網路節目，當場默寫「疫苗保密協議除外條款」，宣告「陳時中的謊言正式被戳破了」。對此民進黨立委於今天立法院衛環委員會臨時提案要求重啟調閱小組；但遭國民黨立委反擊「不監督政府卻監督立委」，更稱國民黨不反對「重啟調查」，但應「重新成立」調閱小組。不過經激烈爭執後，最終藍綠兩黨全撤案。

民進黨提案「因蔣萬安委員違法抄錄揭露疫苗採購合約內容並片面公布、斷章取義，爰要求本委員會重啟疫苗採購調閱小組；並依規定提供相關資料」。

對此，國民黨則反擊提出兩項臨時提案，一是「緣邇來高端疫苗備受各界關注，採購過程是否有不法違失亟待調閱相關資料，俾便立法院監督權行使。惟因『立法院社會福利及衛生環境委員會COVID-19（新冠肺炎）疫苗採購調閱專案小組』依其運作要點第7點，該小組業已因屆束，爰為向有關機關調取相關資料，提請本會再次成立（非重啟）COVID-19（新冠肺炎）疫苗採購調閱專案小組」。

第二項提案則為「有鑑於去（110）年6月15日審查防疫困第3次追加2600億元，院會所通過之主決議，按『傳染病防治法』第27條規定，衛福部應於高端疫苗交貨完成後，2個月內公布相關會議記錄，今已屆2個月，爰此要求衛福部應於3日內提出相關紀錄送交衛環及財政委員會備查，以免作實『藐視國會』，並同時將該資料上網公告，以釋眾疑，以昭公 信。」

國民黨委員林為洲在提案表決前表示，立委的職責在監督政府，但民進黨卻提案監督本委員會委員。而根據傳染病防治法第27條疫苗應在交貨後公布相關會議紀錄，但衛福部未遵守；現在高端出問題，不被日本老大哥認證，這時候更需要會議紀錄包括怎麼採購、採購價格，甚至包括更前面的EUA如何通過，更需要被調查。

但民進黨立委蘇巧慧則表示，蔣萬安涉嫌違法抄錄、揭露，違反的是立法委員行使法，包括秘密會議後對於會議內的資訊有不得外洩的義務，更違法當初調閱小組成立的運作要點第八點。

民進黨立委洪申翰也抨擊，提案不是監督蔣萬安委員，而是因為蔣違反職權行使法和疫苗小組調閱會議規範。而委員會裡提案「動不動指控人家違法可多了，只能說全黨救一人，蔣委員真的好命！」

面對民進黨提案指控，身為當事人的國民黨立委蔣萬安則表示自己堅定捍衛人民知的權益，民進黨可以透過臨時提案指控，「從政府官員到黨團圍剿我一人，但我不怕、我無所畏懼」。

蔣萬安更稱自己揭露的是民進黨的醜陋，指出當初透過質詢便提醒衛福部，沒有章法的通過EUA，之後會造成民眾權益受損，但小到一般市民、大到中研院院士都被民進黨發動網軍攻擊。

他說，「我不會退縮、不會低頭，保密條約就是有除外規定，所有民進黨黨團還在遮掩事實，這些價差、這些錢到誰的口袋不讓民眾知道，這就是民進黨執政下的台灣社會。」