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中共反台獨列黨章 柯文哲先問定義：台灣真正主流是「台」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲今天被問及中共二十大前天閉幕，反台獨正式列入對岸黨章，柯表示，事實在台灣，統獨都不是政治主流，真正主流是「台」。記者林麗玉／攝影
台北市長柯文哲今天被問及中共二十大前天閉幕，反台獨正式列入對岸黨章，柯表示，事實在台灣，統獨都不是政治主流，真正主流是「台」。記者林麗玉／攝影

中共二十大前天閉幕，由於反台獨正式列入對岸黨章，是否兩岸情勢升溫？還有新一屆中共中央軍事委員會名單出爐，新任副主席何衛東連跳三級受矚目，有人解讀解放軍主導權由「主戰派」掌握。台北市長柯文哲今天被問及此議題時表示，事實在台灣，統獨都不是政治主流，真正主流是「台」。

柯說，大部分人民都是希望維持現狀，所以就像我們在台灣，常常不聽民進黨的話，都變成中共同路人，所以要倒過來問問大陸，「你對台獨的定義是什麼？」

柯文哲今天上午出席台北市代間學習基地揭牌典禮，典禮前受訪被問及中共二十大之後的兩岸議題，柯文哲說，還是要很務實地處理兩岸問題，就要問大陸「你對台獨的定義是什麼？」若不聽他話全部叫台獨，那就麻煩了。因為事實在台灣，統、獨都不是政治上的主流，真正主流是「台」，「我們是台灣自主性」。

柯說，所以他每次講，台灣的統與獨加起來，不會超過5%，大部分都是維持現狀，就像我們在台灣，常常不聽民進黨的話，都變成中共同路人，所以要倒過來問問大陸，「你對台獨的定義是什麼？」

對於有人解讀，新任副主席何衛東連三級跳，主導權由「主戰派」掌握，兩岸戰爭是否有可能提前？柯文哲說，這倒不必去刻意解讀，「不管誰當，武力犯台還是我們要面對的威脅，不會換了別人當，你就覺得中國沒有這個意圖？不會嘛！」

柯文哲說，他倒不會因為這個人事而有過度解釋，反正終究台灣不求戰，也不畏戰，但不畏戰一定要備戰、能戰，才能不畏戰，終究還是要靠自己。若烏克蘭不能撐、第一禮拜就投降，今天什麼都結束了，至少現在撐半年都還好好的，如果俄羅斯從來一遍，打個7、8個月打不下來，會不會動手？就不會了。

中共二十大 台獨 柯文哲

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