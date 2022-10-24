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國安局：推「零信任」機制 面對中共網路灰色地帶攻擊

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導

立法院司法及法制委員會今天就「面對歐美各國陸續頒布禁止使用或限制採購大陸資通訊及科技產品，此類產品對我國國家安全危害為何」邀請相關單位報告。國安局表示，在面對中共網路空間灰色地帶攻擊情況下，國安局除持續全面禁用陸牌資通訊產品，並將推動「零信任」網防機制，以提升資通訊安全防護能量，確保機敏資訊安全。

「零信任」指對一切環節必須經過驗證的網路安全模式。國安局書面報告指出，傳統網路安全架構已難以確保高度安全，以致歐美等先進國家愈加重視資安問題，美國國家標準技術研究院（NIST）於2020年正式頒布「零信任」標準文件（SP800-207），並形成政策推動。

國安局表示，已偕同行政院規畫「零信任」架構暨資安整體規畫方向，需要滾動調整及大量技術投資，始可完備，將務實規畫導入進程，循序提升整體資安防護能量；另將逐步推廣各情報機關，強化國安團隊聯防合作，提升台灣網駭威脅防禦能量與預警力度。

國安局指出，國安局配合參與行政院「危害資通安全產品廠商清單審查小組會議」，並依會議所訂限制使用原則，全面禁用陸牌資通訊產品，並將相關要求納入採購合約規範，且同步透過各類會議要求各情報機關配合辦理。

國安局 資安 行政院

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