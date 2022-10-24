國安局：推「零信任」機制 面對中共網路灰色地帶攻擊

國民黨台南市長候選人謝龍介22日成立競選總部，系出民進黨正國會的台南市議會議長郭信良大方站台要選民支持謝，卻沒參加隔天民進黨市長黃偉哲競總成立大會，讓民進黨在台南新系與正國會之爭再浮上檯面。郭信良的舉動會否影響市長選情有待觀察，但無疑是為了議長位置的保衛戰，選戰倒數33天，府城選戰逐漸熱起來。...

2022-10-24 13:00