快訊

上次潑番茄汁！抗議人士宣揚環保 莫內名畫「乾草堆」遭潑馬鈴薯泥

好市多標價「1 符號」藏玄機 CEO證實：賣完就沒了！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南副議長補選12點決勝負 時力林易瑩表態投自己

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
台南市議會今天進行副議長補選，時代力量台南市議員林易瑩表態投自己。記者鄭維真／攝影
台南市議會今天進行副議長補選，時代力量台南市議員林易瑩表態投自己。記者鄭維真／攝影

台南市議會原訂今天上午10點進行副議長補選，因第一次、第二次開會人數不足流會，議長郭信良宣布將在中午12點召開第三次會，只要出席人數達3分之1，也就是19人，即能開成會，屆時將投票選出副議長人選。

第一次及第二次會議，因占多數席次的民進黨團甲動不出席，加上部分無黨籍議員沒來簽到，紛紛流會。目前國民黨團推出議員李文俊參選副議長，民進黨團原本上周決議不推派人選，但傳聞將有變數，畢竟若第三次會議開成，民進黨未推人選，等於拱手將副議長寶座讓給國民黨。

另外，時代力量台南市議員林易瑩表態投自己，林易瑩表示，本屆議員就任之初，她即表達沒有要參與任何黨團運作，正副議長選舉都會把票投給自己，此次副議長因病逝世出缺，她仍一本初衷，遵照4年前的決定，為自己投下一票。

議員 民進黨 台南

延伸閱讀

台南副議長補選！藍綠甲動沙盤推演 第1次流會11時再開

台南議員候選人王家貞成立競選工作坊 洪秀柱等人站台

議長站台被攻擊 謝龍介：不應為政黨利益喪失人性

哇！好多遊戲 台南氣墊嘉年華20座氣墊今明免費玩

相關新聞

台南副議長補選12點決勝負 時力林易瑩表態投自己

台南市議會原訂今天上午10點進行副議長補選，因第一次、第二次開會人數不足流會，議長郭信良宣布將在中午12點召開第三次會，...

沒在美國留學說...綠轟傲慢 柯文哲今更正：說法不精確

台北市上周因颱風外圍環流導致強降雨，多處災情，台北市長柯文哲第一時間在中台灣輔選，還堅稱有SOP，事後更酸坐鎮應變中心是...

選戰溫度計／民調政黨支持度民進黨激增 藍營操作「討厭綠營」失靈？

台灣民意基金會18日公布最新民調，在政黨支持度中，民進黨獲33.5%支持居冠，其次依序為國民黨18.6%、台灣民眾黨15.8%，時代力量3.3%、台灣基進2.6%，其餘選擇無偏好、拒答或其他小黨；在政黨溫度部分，民進黨也獲得52.92分最高，國民黨44.82分。 上述民調是在10月10日到10月11日，以全國住宅電話用戶為抽樣母體，以系統抽樣加尾兩碼隨機抽樣，有效樣本為1010人，在95％的信心水準下，約正負3.08個百分點，加權方式：依內政部人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

影／談抗中保台 柯文哲：對抗陳時中保衛台北市

台北市市長柯文哲上午前往成德國小參加台北市代間學習基地揭牌典禮，會前受訪時針對民進黨主打的抗中保台，柯文哲認為是「對抗陳...

蔣萬安默寫保密除外條款 綠委批違法要求重起調閱小組

國民黨台北市長候選人蔣萬安日前參加網路節目，當場默寫「疫苗保密協議除外條款」，指出如果當法院、政府機關、監管單位有需求，...

時代力量自詡性平友善政黨 呼籲支持18歲公民權挺青年

時代力量黨主席陳椒華今天表示，性別平權是時代力量的核心價值之一，創黨至今立場從未改變，「我們自詡為性平友善政黨」，時代力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。