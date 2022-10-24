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台南副議長補選12點決勝負 時力林易瑩表態投自己
台南市議會原訂今天上午10點進行副議長補選，因第一次、第二次開會人數不足流會，議長郭信良宣布將在中午12點召開第三次會，只要出席人數達3分之1，也就是19人，即能開成會，屆時將投票選出副議長人選。
第一次及第二次會議，因占多數席次的民進黨團甲動不出席，加上部分無黨籍議員沒來簽到，紛紛流會。目前國民黨團推出議員李文俊參選副議長，民進黨團原本上周決議不推派人選，但傳聞將有變數，畢竟若第三次會議開成，民進黨未推人選，等於拱手將副議長寶座讓給國民黨。
另外，時代力量台南市議員林易瑩表態投自己，林易瑩表示，本屆議員就任之初，她即表達沒有要參與任何黨團運作，正副議長選舉都會把票投給自己，此次副議長因病逝世出缺，她仍一本初衷，遵照4年前的決定，為自己投下一票。
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