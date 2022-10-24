沒在美國留學說...綠轟傲慢 柯文哲今更正：說法不精確

台北市上周因颱風外圍環流導致強降雨，多處災情，台北市長柯文哲第一時間在中台灣輔選，還堅稱有SOP，事後更酸坐鎮應變中心是作秀，引發輿論炸鍋。柯文哲昨天出席新書發表，又反擊批評者「都沒在美國留學、沒經過現代文明訓練」，再度引發「戰學歷」爭議。柯文哲今承認說法不精確，要修改。

不過對於民進黨今天再度在台北巿長候選人陳時中競選總部召開記者會，碰轟柯文哲傲慢，柯文哲則酸爆，「他(陳時中)不罵我，要作什麼，他也沒事幹？他也提不出政見，每天只能在哪裡」，「所以我看民進黨選戰，現在已經趨向鞏固基本盤，大概台北它(民進黨)也放棄了，也不會贏了。」

柯文哲今天出席台北市代間學習基地揭牌典禮，媒體問柯昨天提到的「在美國留學、沒經過現代文明訓練」的說法，已經引發「戰學歷」爭議，也恐怕罵到無黨籍北市長候選人黃珊珊？柯文哲今天說，他回去想過，這的確講得不精確，正確講法應該是「沒有受過現代的管理學訓練」，但這個管理訓練不一定要去美國，在台灣也是有，這是講話不精確，要修改。

柯文哲今天改口，正確說法應該是「沒受過現代管理學訓練」，這個訓練不一定要去美國，在台灣也有。