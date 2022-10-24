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蔣萬安默寫保密除外條款 綠委批違法要求重起調閱小組

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
國民黨台北市長候選人蔣萬安日前參加網路節目，當場默寫「疫苗保密協議除外條款」。記者楊雅棠／攝影
國民黨台北市長候選人蔣萬安日前參加網路節目，當場默寫「疫苗保密協議除外條款」。記者楊雅棠／攝影

國民黨台北市長候選人蔣萬安日前參加網路節目，當場默寫「疫苗保密協議除外條款」，指出如果當法院、政府機關、監管單位有需求，就必須解密，宣告「陳時中的謊言正式被戳破了」。但民進黨立委對此非常不滿，於今天立法院衛環委員會要求重啟調閱小組。

立法院衛環委員會就「台灣疫苗緊急採購授權使用相關法制，及高端疫苗採購違失、股價異常波動調查進度、未來施打與屆期銷毀規劃、各國入境規定疫苗認可現況與台灣配套因應措施、賠（補）償機制研議等總檢討」進行專題報告。

召委張育美原本表示，等立委蔣萬安質詢完就休息，但民進黨立委們群起鼓譟，表示已在委員會等待多時，希望能有其他立委上台質詢後再休息。

但委員會一開始，有些民進黨委員上台就帶著「蔣萬安違法揭露斷章取義」的牌子，批評蔣萬安日前默寫出調閱內容是違法的，因為當時調閱小組的運作要點明定，小組成員行使查閱職權應親自行使，並署名於查閱登記簿；查閱人員負保密義務，機密文件不得抄錄、攝影、影印、誦讀、錄音或其他複製行為，亦不得將文件攜離查閱場所或洩漏。

民進黨立委洪申翰直言，蔣萬安扭曲社會大眾認知，做出這些事情，「都是因為他要選台北市長」。而蔣默寫出的內容不論是來自調閱小組還是秘密會議，都是違法。

洪申翰更表示，其公布的內容是斷章取義，因為根據業界表示，通常保密協議的書寫通常還有下半段，常會載明「若要公開需要取得甲方同意」。

民進黨立委莊競程則提到，據立法院議事規則，秘密會議列席人員不得以任何形式對外宣洩，就算再聰明背出來，都是不可以的。違法公布，有出賣國家之嫌，未來還有誰敢跟台灣簽訂合約。

而當國民黨立委蔣萬安上台質詢衛福部長薛瑞元，詢問保密條款是否有例外規定，薛瑞元則表示，「例外規定....可能有」。但對蔣追問「願不願意把例外規定向國人公開」、「公開向國人消除疑慮」時，薛瑞元則略為動氣表示，「該公開的都公開了」。

蔣萬安 高端疫苗 民進黨

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