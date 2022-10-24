快訊

上次潑番茄汁！抗議人士宣揚環保 莫內名畫「乾草堆」遭潑馬鈴薯泥

好市多標價「1 符號」藏玄機 CEO證實：賣完就沒了！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

時代力量自詡性平友善政黨 呼籲支持18歲公民權挺青年

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
時代力量上午舉辦「時代力量挺性平、挺青年」記者會，再次宣示「性別平權核心價值」，同時呼籲各界一同支持年底「18歲公民修憲案公投」。記者邱德祥／攝影
時代力量上午舉辦「時代力量挺性平、挺青年」記者會，再次宣示「性別平權核心價值」，同時呼籲各界一同支持年底「18歲公民修憲案公投」。記者邱德祥／攝影

時代力量黨主席陳椒華今天表示，性別平權是時代力量的核心價值之一，創黨至今立場從未改變，「我們自詡為性平友善政黨」，時代力量在今年推出59名地方公職候選人，其中更包含3位縣市首長候選人，請大家支持時代力量推出的性別友善候選人，讓友善價值傳遞到全台灣的每個角落。

時代力量上午在立法院舉辦「時代力量挺性平、挺青年」記者會，宣示時代力量「性別平權」的核心價值，同時呼籲各界支持年底「18歲公民權」的修憲案公投。

陳椒華表示，性別平權是時代力量的核心價值之一，創黨至今立場從未改變，「我們自詡為性平友善政黨」，不管是從中央到地方，或者從提案修法到街頭倡議，時代力量都和大家站在一起。

陳椒華指出，時代力量在今年底的九合一選舉，總共推出59名地方公職候選人，其中更包含3位縣市首長候選人，每一位都在地方透過參與遊行、街講、教育宣講、影片及實際政策推動等多元的方式，一步步實踐性平友善的理念。

陳椒華也說，第20屆台灣同志遊行將在本週六登場，時代力量也會率隊參與，歡迎大家一起相伴同行，讓台灣成為一個更友善的國家。

時代力量基隆市長候選人陳薇仲透過視訊表示，作為30年來首次參選基隆市長的女性，同時也是最年輕的首長參選人，自己會致力將「政治」作為更開放與參與的平台，結合更多公民力量，共同推動台灣成為多元性別平等、支持青年的友善社會。

時代力量苗栗縣長候選人宋國鼎指出，過去苗栗一直被認為是相對較保守的地區，這次參選縣長一直聽到有人建議「不要支持性別多元友善議題」，他認為扛住民意壓力、支持多元價值是苗栗縣長該有的責任。

 時代力量屏東縣長候選人詹智鈞則說，身為屏東縣長候選人責無旁貸，必須努力推動性別平權，讓屏東變成一個安居樂業的溫暖好地方。

時代力量立委王婉諭說，台灣在2019年成為亞洲第一個同婚合法化的國家，但是婚姻平權之路還有重要的目標尚未達成，同志配偶無法共同收養無血緣子女，跨國伴侶分隔兩地、無法結婚的困境仍持續存在。

時代力量秘書長白卿芬表示，時代力量主張每個人都有權利自由地「選擇」自己的性別認同與樣貌，未來也會透過實際的作為，持續推動進步價值議題，讓台灣成為更平權、多元、包容的國家。

時代力量 陳椒華

延伸閱讀

時力宣示性別平權核心價值 呼籲支持18歲公民修憲案公投

評中共20大 林濁水：戰狼外交內捲成戰狼內政 一色鷹派

習近平不承諾放棄使用武力 時力喊儘速完成役期延長

影／鹿港龍山寺古蹟修復爭議 陳椒華呼籲立即停工

相關新聞

沒在美國留學說...綠轟傲慢 柯文哲今更正：說法不精確

台北市上周因颱風外圍環流導致強降雨，多處災情，台北市長柯文哲第一時間在中台灣輔選，還堅稱有SOP，事後更酸坐鎮應變中心是...

台南副議長補選12點決勝負 時力林易瑩表態投自己

台南市議會原訂今天上午10點進行副議長補選，因第一次、第二次開會人數不足流會，議長郭信良宣布將在中午12點召開第三次會，...

影／談抗中保台 柯文哲：對抗陳時中保衛台北市

台北市市長柯文哲上午前往成德國小參加台北市代間學習基地揭牌典禮，會前受訪時針對民進黨主打的抗中保台，柯文哲認為是「對抗陳...

蔣萬安默寫保密除外條款 綠委批違法要求重起調閱小組

國民黨台北市長候選人蔣萬安日前參加網路節目，當場默寫「疫苗保密協議除外條款」，指出如果當法院、政府機關、監管單位有需求，...

時代力量自詡性平友善政黨 呼籲支持18歲公民權挺青年

時代力量黨主席陳椒華今天表示，性別平權是時代力量的核心價值之一，創黨至今立場從未改變，「我們自詡為性平友善政黨」，時代力...

國民黨嗆綠：用「飛帆標準」檢驗兩岸權貴資本家鄭運鵬

國民黨今舉行 「請用『飛帆標準』好好檢驗兩岸權貴資本家鄭運鵬」記者會，指民進黨桃園市長候選人鄭運鵬2008年立委敗選後赴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。