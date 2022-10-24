時代力量自詡性平友善政黨 呼籲支持18歲公民權挺青年

時代力量黨主席陳椒華今天表示，性別平權是時代力量的核心價值之一，創黨至今立場從未改變，「我們自詡為性平友善政黨」，時代力量在今年推出59名地方公職候選人，其中更包含3位縣市首長候選人，請大家支持時代力量推出的性別友善候選人，讓友善價值傳遞到全台灣的每個角落。

時代力量上午在立法院舉辦「時代力量挺性平、挺青年」記者會，宣示時代力量「性別平權」的核心價值，同時呼籲各界支持年底「18歲公民權」的修憲案公投。

陳椒華表示，性別平權是時代力量的核心價值之一，創黨至今立場從未改變，「我們自詡為性平友善政黨」，不管是從中央到地方，或者從提案修法到街頭倡議，時代力量都和大家站在一起。

陳椒華指出，時代力量在今年底的九合一選舉，總共推出59名地方公職候選人，其中更包含3位縣市首長候選人，每一位都在地方透過參與遊行、街講、教育宣講、影片及實際政策推動等多元的方式，一步步實踐性平友善的理念。

陳椒華也說，第20屆台灣同志遊行將在本週六登場，時代力量也會率隊參與，歡迎大家一起相伴同行，讓台灣成為一個更友善的國家。

時代力量基隆市長候選人陳薇仲透過視訊表示，作為30年來首次參選基隆市長的女性，同時也是最年輕的首長參選人，自己會致力將「政治」作為更開放與參與的平台，結合更多公民力量，共同推動台灣成為多元性別平等、支持青年的友善社會。

時代力量苗栗縣長候選人宋國鼎指出，過去苗栗一直被認為是相對較保守的地區，這次參選縣長一直聽到有人建議「不要支持性別多元友善議題」，他認為扛住民意壓力、支持多元價值是苗栗縣長該有的責任。

時代力量屏東縣長候選人詹智鈞則說，身為屏東縣長候選人責無旁貸，必須努力推動性別平權，讓屏東變成一個安居樂業的溫暖好地方。

時代力量立委王婉諭說，台灣在2019年成為亞洲第一個同婚合法化的國家，但是婚姻平權之路還有重要的目標尚未達成，同志配偶無法共同收養無血緣子女，跨國伴侶分隔兩地、無法結婚的困境仍持續存在。

時代力量秘書長白卿芬表示，時代力量主張每個人都有權利自由地「選擇」自己的性別認同與樣貌，未來也會透過實際的作為，持續推動進步價值議題，讓台灣成為更平權、多元、包容的國家。