賴清德11月1日出訪帛琉 總統府下午記者會說明

副總統賴清德將於下周率團出訪帛琉，總統府今天發出通知，將在下午3時舉行記者會說明。此行將是賴清德任內第三度出訪。

總統府發言人張惇涵表示，10月初，帛琉總統惠恕仁來台灣進行國是訪問時，便曾向蔡英文總統和我國政府部門表達，期盼在後疫情時代，持續深化台灣與帛琉的觀光合作及各項交流；並邀請我國政府高層親自赴帛琉，共同振興觀光。因此，蔡總統特別指派賴清德，於11月1日至3日率團訪問帛琉。相關內容將於下午記者會向各界報告說明。

我國已在10月13日開放國境，目前入境台灣不需隔離，只需要進行7天自主管理，國人出國意願也大增。據悉，旅遊業者對重塑台帛市場很有興趣，已有許多旅行社報名跟隨賴清德出訪，且其中不乏專營「高價團」的旅行社。