林佳龍落選接閣揆？藍黨團控搓圓仔湯違反選罷法

傳正國會人士日前透露，民進黨新北市長候選人林佳龍若選得不錯，有機會在選後擔任閣揆。國民黨立法院黨團今舉行記者會質疑，已違反「公職人員選舉罷免法」搓圓仔湯條款，請民進黨、正國會及林佳龍出面說清楚。

國民黨團首席副書記長謝衣鳯指出，依公職人員選罷法第97及101條，民進黨高層使用職務作為黨內提名交換條件，已涉嫌違法；根據歷史資料顯示，民進黨輸愈多官位愈大，愈出包愈高升。

謝衣鳯說，林佳龍2018年選舉輸20萬票，後來接任交通部長；高雄市長陳其邁則輸15萬票，也接任行政院副院長；交通部前部長吳宏謀在普悠瑪翻車事件後下台，又接任中華郵政董事長；總統府侍衛長張捷則在國安局私菸案後，擔任國防大學副校長。她酸，林佳龍應該趕快在新北開競選支票，選舉輸愈多，愈有機會擔任行政院長。

新北市議員江怡臻質疑，正國會人士放出的消息，是在行政院長蘇貞昌確診的第2天，形同逼宮，是民進黨派系鬥爭，還是後蔡英文時代跛腳、內鬥已經開始？今年6月林佳龍被勸進選新北後，就有媒體報導指是用條件交換，林佳龍當時說要採法律行動，但後來提告了嗎？一開始說不選新北，到新北後發言又屢屢凸槌，到底把新北人當成什麼？

國民黨立院黨團總召曾銘宗說，雖然總統府澄清內容臆測不實，到底是要相信府方的澄清說明？還是相信民進黨派系治國、派系分贓？民進黨、林佳龍到底有沒有違反選罷法相關規定？請民進黨和林佳龍出面說清楚。