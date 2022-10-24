麻將最大黨創黨明春舉辦慈善公益麻將大賽

剛剛宣布成立的麻將最大黨，將在明年1月農曆春節過後，舉行全國慈善公益麻將大賽，第一名可獲得獎金50萬元，麻將大賽所募集的善款將回饋給台灣慈善公益團體。

這次共同參與慈善公益麻將大賽的社會公益團體，有華山基金會，衡山基金會，安德烈食物銀行，新華荷基金會，所有費用將透過企業募款捐助。麻將最大黨黨主席郭璽說，這次全國慈善公益麻將大賽，將在台灣區分北中南東四個區進行初賽，最後決賽選出64名選手，到台北舉行決賽，第一名獎金50萬元，第二名20萬元，第三名10萬元，第四名5萬元，獎金全數由企業募款。

郭璽表示，由於年底將屆，加上明年1月是農曆春節，大型場館空間不容易安排，目前麻將大賽在台北的場地，大約會在小巨蛋、南港展覽館，以及圓山花博園區擇一舉行，時間預定農曆春節過後。

他說，舉辦這項比賽的目的，一方面是為慈善公益團體募款，另一方面是希望透過比賽，培養出具有參加國際賽事實力的台灣麻將選手，同時也希望藉著參與慈善公益，讓外界對麻將活動產生新的認識，這也是當初成立麻將最大黨的初衷，就是要洗刷麻將活動的污名，讓社會看到麻將活動其實就是一種智能競賽，而不是賭博。