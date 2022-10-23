漢子燕子合體 一張「幕後照」牽動2024？

聯合報／ 記者林政忠／即時報導
台中市長盧秀燕（左）今晚在臉書公布一張「幕後照」，說明她和新北市長侯友宜（右）合體默契十足。圖／取自盧秀燕臉書
台中市長盧秀燕（左）今晚在臉書公布一張「幕後照」，說明她和新北市長侯友宜（右）合體默契十足。圖／取自盧秀燕臉書

新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕昨晚在桃園和國民黨候選人張善政合體，訴求「漢子燕子挺善良」，盧秀燕今晚在臉書公布一張「幕後照」，有關昨晚造勢的幕後。盧秀燕指出，「遇到侯友宜，我倆相視而笑。事前沒有約好，我們卻不約而同都穿白色POLO衫」。

盧秀燕和侯友宜合體，已被綠營鎖定為2024可能假想敵。兩人多有默契？盧秀燕說，經營城市，我們也很有默契，以市政為優先。競選連任，我們更有默契，都堅持正面選舉，給下一代樹立民主的榜樣。她相信，我們正在競選的夥伴也有相同特質，因為我們是拚好生活的團隊。

侯友宜也留言呼應，「秀燕：看看我們多有默契啊！我想我們的會心一笑不只在於穿著相同，更在於共同的目標就是想為國家人民好好做事，我們一起加油」。

盧秀燕 侯友宜 新北市長

延伸閱讀

影／三峽氣爆侯友宜急奔現場 他要求連夜處理安置住戶

盧秀燕力挺議員候選人林榮進 談和平專案精神為原住民打拚

侯友宜回防全國最深藍選區 支持者冒雨同時擠爆雙公園

藍營大咖都沒大合體讓自己孤單？侯友宜：政見最重要

相關新聞

副總統賴清德任內第3度出訪 下周率團到帛琉拚觀光

九合一選舉倒數，民進黨高層動態備受關注。據悉，副總統賴清德將啟動任內第三度出訪，這次將奉蔡英文總統之命前往我國南太平洋友...

中共七位常委名單公布 藍委：國安局長「一半答錯」

中共廿大閉幕公布新七位常委名單，國民黨立委陳以信今在臉書貼文說，國安局長陳明通上周對此「一半答對、一半答錯」。

漢子燕子合體 一張「幕後照」牽動2024？

新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕昨晚在桃園和國民黨候選人張善政合體，訴求「漢子燕子挺善良」，盧秀燕今晚在臉書公布一張「幕後...

「柯P管理學」讀者見面會 送陳時中三項領導人箴言

民眾黨主席柯文哲今舉辦「柯P管理學」一書籍讀者見面會，受訪時說要送一本給民進黨台北市長參選人陳時中，向陳喊話，當長官只要...

德國人權委員會訪團抵台 「期待激動人心的討論」

由德國自民黨議員海特率領的德國聯邦議院「人權委員會」跨黨派6人訪問團周日（10月23日）抵達台灣桃園國際機場。台灣外交部次長蔡明彥前往接機。 率領代表團的自民黨議員海特（Peter Heidt）

習近平連任中共總書記 蕭旭岑盼習秉持「馬習會」初衷

中共最高領導人習近平連任中共中央總書記，前總統馬英九基金會執行長蕭旭岑表示祝賀，並期盼習近平秉持「馬習會」時的初衷，維持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。