漢子燕子合體 一張「幕後照」牽動2024？

新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕昨晚在桃園和國民黨候選人張善政合體，訴求「漢子燕子挺善良」，盧秀燕今晚在臉書公布一張「幕後照」，有關昨晚造勢的幕後。盧秀燕指出，「遇到侯友宜，我倆相視而笑。事前沒有約好，我們卻不約而同都穿白色POLO衫」。

盧秀燕和侯友宜合體，已被綠營鎖定為2024可能假想敵。兩人多有默契？盧秀燕說，經營城市，我們也很有默契，以市政為優先。競選連任，我們更有默契，都堅持正面選舉，給下一代樹立民主的榜樣。她相信，我們正在競選的夥伴也有相同特質，因為我們是拚好生活的團隊。

侯友宜也留言呼應，「秀燕：看看我們多有默契啊！我想我們的會心一笑不只在於穿著相同，更在於共同的目標就是想為國家人民好好做事，我們一起加油」。