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「柯P管理學」讀者見面會 送陳時中三項領導人箴言

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲今舉辦「柯P管理學」一書的讀者見面會，受訪時說要送一本給民進黨台北市長參選人陳時中，向陳喊話，當長官只要做三件事：建立規則、緊急和例外。 圖／台灣民眾黨提供
民眾黨主席柯文哲今舉辦「柯P管理學」一書的讀者見面會，受訪時說要送一本給民進黨台北市長參選人陳時中，向陳喊話，當長官只要做三件事：建立規則、緊急和例外。 圖／台灣民眾黨提供

民眾黨主席柯文哲今舉辦「柯P管理學」一書籍讀者見面會，受訪時說要送一本給民進黨台北市長參選人陳時中，向陳喊話，當長官只要做三件事：建立規則、緊急和例外。

媒體問柯，今取消輔選行程是因為上次在水災學到教訓，還說「市長不用在」的說法不攻自破」。柯文哲回應，要送一本「柯P管理學」給陳時中，他舉例，以淹水來說，會找團隊討論，然後訂一個規則出來，緊急的時候就不用一層一層往上報，可以跳過去。

柯文哲說，還有一個是例外，判斷是特殊情形不照SOP範圍內，但語峰一轉說，「我知道陳時中沒有實際指揮過大兵團，就算了。」

柯文哲表示，上周淹水後檢討過，以後通訊不要用發簡訊的，應該要「接到請按1」回傳，等10分鐘沒用再用語音，要設計得讓簡訊通知更精確。柯指出，每年要有update機制，第十河川局和水利處研擬整個淡水河河系的通報系統，也要每次遇到問題時把系統再修一遍，「這才是當長官的目的，長官就是平常要建立SOP。」

媒體問，綠營覺得柯文哲被SOP綁架。柯回，「要相信SOP，沒有SOP美國不會成為世界第一強國。」媒體又問，有里長認為柯的SOP有問題，因為這次關水門，其實降雨沒這麼強，質疑是否有照SOP做。

柯文哲回應，這還要再修，法則總是會有例外，因為要百分之百安全，那就有一些機會會多做了，要不想那麼多做，有時候就會不小心踢到鐵板，所以這個拿捏，經過幾次以後，府內會再檢討；想要便宜行事，有時候就會不小心踢到鐵板。

柯文哲強調，這次淹水，有找經濟部水利署還有氣象局，因為如果從台北市水利處，只能看河面的變化，如果把上游的降雨量和河川上游的水位變化，至少可以讓預測時間變得比較長、比較準一點，關於整個淡水河系的監測系統，已經找第十河川局來開過一次會。柯說，面對問題是解決問題的第一步，給他幾次時間，預測值會越準。

媒體問，陳時中說只要人車還在堤外，絕對不會關水門，問柯怎麼看？柯說，幕僚已經一再提醒，不要再罵陳時中了，「當年他（陳時中）當防疫指揮官，要不是後面那排，只靠他指揮，早就不知道死多少人了。」

媒體接著問，是覺得陳時中不太了解市政嗎？柯說，這是常識的問題，第一點民粹過頭，第二點除非他弄錯，誤會陳時中意思。柯文哲說，水淹上來，外面有車，水門還是要關，這麼簡單的事情，「讓水淹進台北市，開什麼玩笑」，納莉颱風的慘劇就重演了。

所以盡量讓車子可以撤出來，可是如果水位漲太快，還是要當機立斷關水門，因為還有大多數的市民要保護，「這麼簡單的事情怎麼會不知道」，柯說，會考慮以後關水門是不是要用分區巡邏，直接去通知那些人，車子要移出來還比較容易，但如果量很多，拖吊來不及。柯認為，在河濱辦活動，本來就有比較高的風險。

柯文哲 陳時中 淡水河 台灣民眾黨

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