副總統賴清德任內第3度出訪 下周率團到帛琉拚觀光

九合一選舉倒數，民進黨高層動態備受關注。據悉，副總統賴清德將啟動任內第三度出訪，這次將奉蔡英文總統之命前往我國南太平洋友邦帛琉，此行主要任務是「拚觀光」，將邀請觀光業者同行，盼在我國國境解封之後重新打造台帛觀光市場。

根據受邀業者透露，賴清德的出訪時間是11月1日啟程，3日回國，為期3天。

蔡總統與賴清德在2020年5月宣誓就職之後，因新冠肺炎疫情影響，出訪機會減少，蔡總統在疫情後尚未出訪，但賴今年已出訪兩次。第一次是今年1月代表蔡總統前往中美洲友邦宏都拉斯參加新總統卡斯楚的就職典禮，第二次是7月赴日本東京參加日本前首相安倍晉三家祭；此次帶團前往帛琉，將是第三次。

對於出訪帛琉細節，總統府發言人張惇涵則表示，「相關規畫仍在討論，尚未定案。若有定案，將會適時對外說明。」