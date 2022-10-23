德國人權委員會訪團抵台 「期待激動人心的討論」

由德國自民黨議員海特率領的德國聯邦議院「人權委員會」跨黨派6人訪問團周日（10月23日）抵達台灣桃園國際機場。台灣外交部次長蔡明彥前往接機。

率領代表團的自民黨議員海特（Peter Heidt）對德新社表示，此次訪問是德國執政聯盟「支持民主國家」承諾的一環。海特指出：「中國的威脅姿態不應妨礙我們訪問和支持與我們有共同民主和自由價值觀的台灣。」

海特出發前在推特上發文表示，期待在台灣展開激動人心的討論。

社民黨議員圖爾克娜寶（Derya Türk-Nachbaur）則在推特寫道：「其他地方也有穩定的民主。我要去看看，然後回來告訴你們。」

根據聯邦議院官方網站上的新聞稿，代表團將受到台灣總統蔡英文、外交部長吳釗燮、數位發展部部長唐鳳、司法部長蔡清祥和行政院政務委員羅秉成接待，並於10月25日於德國在台協會舉行記者會。此外，代表團預定行程還包括與台灣國防安全研究院、國家人權委員會、負責人權事務的議員以及非政府組織代表會談。「會談重點包含台灣目前的安全政策和經濟狀況、移民及少數族群境況、死刑和性別平等。」

本月初，德國聯邦議院友台小組也曾前往台灣訪問。

台灣總統府發言人張惇涵表示，總統蔡英文將於周一上午於總統府內接見訪問團。他強調，在短短一個月內，再度有德國國會官方所派遣的訪團訪台，創下台德交流的重要記錄，也充分展現台德交流日益友好密切。

張惇涵表示，台德不僅在半導體科技、風電能源、電動車零件等供應鏈領域密切合作，今年在轉型正義、金融監理和航空服務等方面也有進一步交流合作。

「台灣與德國是共享民主、自由、人權等普世價值的重要伙伴。期盼在全球變局中，台德透過更密切的互動交流，攜手強化全球民主供應鏈，並共同強化全球民主韌性。」

周日，代表團與非政府組織代表會面，討論死刑、民主、人權、香港局勢等議題。綠黨籍議員米謝托韋克（Boris Mijatovic）也在推特上分享了參觀國家人權博物館的照片。

台灣廢除死刑推動聯盟執行長林欣怡表示，代表團議員在周日的活動中了解到台灣廢除死刑的進程，以及香港失去自由的情況。

德國「人權委員會」代表團原本計劃在出訪亞洲期間訪問香港，但由於香港特區政府的原因放棄訪港計劃。代表團將於周三結束訪台行程前往日本。

(德新社等）

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