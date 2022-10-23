中共七位常委名單公布 藍委：國安局長「一半答錯」

中共廿大閉幕公布新七位常委名單，國民黨立委陳以信今在臉書貼文說，國安局長陳明通上周對此「一半答對、一半答錯」。

中共廿屆政治局常委揭曉，分別為習近平、李強、王滬寧、趙樂際、蔡奇、李希、丁薛祥。

陳以信今天透過臉書貼文表示，中共廿大閉幕公布新七位常委名單，四上四下有四位新人入常。而他上周質詢國安局長陳明通這題，提出五個可能入常名單要陳局長猜，陳明通有猜到可能「四上四下」，習展毛氏兵法，但人選和私下和他說的好像不一樣，應該算陳明通一半答對一半答錯。而他提出五個名單中了三個，而蔡奇大家真的都沒猜到。

陳以信上周在立法院外交及國防委員會質詢時建議備詢的陳明通能否預測誰會「入常」。圖／取自陳以信臉書網頁

陳以信同時在貼文上標註「明規則潛規則都不比習規則 」、「不管三上四上唯習人馬能上」。

陳以信上周在立法院外交及國防委員會質詢時建議備詢的陳明通能否預測誰會「入常」。陳明通說，若從「七上八下」（年齡畫線）的遊戲規則來看，大概就是王滬寧、汪洋、李克強、胡春華、趙樂際、丁薛祥會入常；但後來傳出三上三下，就是陳敏爾換王滬寧；外媒又有「四上四下」（指四人新任四人卸任）說法。質詢後兩人曾就人選私下交換意見。