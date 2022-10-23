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習近平連任中共總書記 蕭旭岑盼習秉持「馬習會」初衷
中共最高領導人習近平連任中共中央總書記，前總統馬英九基金會執行長蕭旭岑表示祝賀，並期盼習近平秉持「馬習會」時的初衷，維持兩岸和平穩定，讓兩岸遠離戰火，為兩岸人民謀求最大福祉。
蕭旭岑表示，2015年「馬習會」是兩岸關係歷史的重要里程碑，馬英九與習近平在新加坡會晤，雙方同意和平處理爭端，擴大兩岸交流，增進互利雙贏。
蕭旭岑指出，很遺憾在蔡英文政府上台後，兩岸關係全面倒退。如今習近平確定連任中共總書記，期待未來兩岸能秉持「馬習會」時，雙方共同的目標與堅持，致力兩岸關係和平穩定，共謀中華民族最大利益。
對於綠營有人批評中共二十大國民黨不該發賀電，蕭旭岑表示不解，他質疑，難道要惡言相向嗎？難道希望兩岸兵戎相見嗎？很遺憾這些人沒有站在台灣民眾利益思考，滿腦子只有意識型態。
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