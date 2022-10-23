習近平連任中共總書記 蕭旭岑盼習秉持「馬習會」初衷

如今台北市長選舉陷入難分難解的膠著，隨著選戰進入最後一個月，相較於藍白候選人，除了在零星的民調偶占上風，民進黨市長候選人陳時中的支持度，苦追在後。 然而，這也有可能是對陳時中最有利的情況。

2022-10-23 16:00