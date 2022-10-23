快訊

刺殺加拿大台裔女騎警嫌遭起底 韓裔艾美獎導演行凶

U23世界盃／中華隊復仇墨西哥奪季軍「刷新最佳成績」 旅美陳聖平包辦所有3打點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

習近平連任中共總書記 蕭旭岑盼習秉持「馬習會」初衷

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
中共最高領導人習近平連任中共中央總書記，前總統馬英九基金會執行長蕭旭岑表示祝賀，並期盼習近平秉持「馬習會」時的初衷。圖／新華社
中共最高領導人習近平連任中共中央總書記，前總統馬英九基金會執行長蕭旭岑表示祝賀，並期盼習近平秉持「馬習會」時的初衷。圖／新華社

中共最高領導人習近平連任中共中央總書記，前總統馬英九基金會執行長蕭旭岑表示祝賀，並期盼習近平秉持「馬習會」時的初衷，維持兩岸和平穩定，讓兩岸遠離戰火，為兩岸人民謀求最大福祉。

蕭旭岑表示，2015年「馬習會」是兩岸關係歷史的重要里程碑，馬英九與習近平在新加坡會晤，雙方同意和平處理爭端，擴大兩岸交流，增進互利雙贏。

蕭旭岑指出，很遺憾在蔡英文政府上台後，兩岸關係全面倒退。如今習近平確定連任中共總書記，期待未來兩岸能秉持「馬習會」時，雙方共同的目標與堅持，致力兩岸關係和平穩定，共謀中華民族最大利益。

對於綠營有人批評中共二十大國民黨不該發賀電，蕭旭岑表示不解，他質疑，難道要惡言相向嗎？難道希望兩岸兵戎相見嗎？很遺憾這些人沒有站在台灣民眾利益思考，滿腦子只有意識型態。

馬習會 中共二十大 習近平 馬英九

延伸閱讀

習近平強力主導 打破中共人事常規不見接班人

習近平重申「中國式現代化」 喊話記者講好中國故事

中共20大打破6潛規則 「山頭」只剩習近平

胡錦濤20大閉幕中途離席 兒子胡海峰仕途恐不妙

相關新聞

習近平連任中共總書記 蕭旭岑盼習秉持「馬習會」初衷

中共最高領導人習近平連任中共中央總書記，前總統馬英九基金會執行長蕭旭岑表示祝賀，並期盼習近平秉持「馬習會」時的初衷，維持...

韓國瑜重出江湖韓流卻退潮 從扁馬蔡韓看台灣政治偶像的失落

高雄市前市長韓國瑜重出江湖，為高雄市前議長許崑源之女許采蓁站台，大批韓粉到場，更受關注的是他與國民黨台南市長候選人謝龍介睽違799天合體同台。4年前韓流席捲全台，如今卻難再泛起多少漣漪。何以韓流之後，至今無獨領風騷的政治人物現身江湖？

落後反而是勝利的關鍵？ 陳時中民調若太高就危險了

如今台北市長選舉陷入難分難解的膠著，隨著選戰進入最後一個月，相較於藍白候選人，除了在零星的民調偶占上風，民進黨市長候選人陳時中的支持度，苦追在後。 然而，這也有可能是對陳時中最有利的情況。

賴清德與白嘉莉同框 參觀台北國際藝術博覽會

副總統賴清德今天上午前往「ART TAIPEI台北國際藝術博覽會」參觀，由文化部長李永得、中華民國畫廊協會理事長張逸群陪...

決戰百里侯／是誰阻擋小三通復航？ 成金門「浯海大戰」主要攻防

近日金門的發燒議題就是「誰在阻擋小三通？」先是金門縣長楊鎮浯透過記者會與直播，指某位「超級候選人」曾前往陸委會要求邱太三對小三通復航「要小心謹慎」，甚至「不要太急著開放」，直指前縣長陳福海「阻擋小三通」；對此，陳福海嚴正否認說「我根本沒去」，讓這件事成為羅生門，也是金門坊間的熱議話題。

蔡總統24日接見德國訪團 府：攜手強化民主供應鏈

總統府發言人張惇涵今天說，總統府誠摯歡迎德國國會「人權委員會」訪團抵台，總統蔡英文將在明天上午於總統府內接見訪問團；期盼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。