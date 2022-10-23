黃偉哲：不要敗家子政策 提五大政見

台南市長黃偉哲連任競選總部今天成立，黃偉哲提出5大政見，並批前總統馬英九8年負債1兆7千多億，但總統蔡英文6年來還債務，經濟還成長很多，強調台南不要敗家子政策，現在省的，未來都可以做為福利用。

黃偉哲競選總部今天下午成立，各後援會、市議員候選人都都動員支持者參加，讓競選總部旁廣場滿座，總部前1千個座位也滿滿的，現場旗海飄揚，凍蒜聲不斷。

黃偉哲表示，台南是台灣第一個都市，也是文化首都，更是科技新都，從南科到沙崙智慧科技城，所有台南人都會以台南為榮。他表示，這次選舉決定市長、議員人選，對台南的未來是看好的，但有人看衰台南，昨晚來來台南為謝龍介界站台的前總統馬英九，做了8年卻負債1兆7千多億，平均每年負債2千多億。但蔡英文擔任總統8年，還了許多債務，經濟還成長很多，反觀馬英九擔任總統，經濟成長只有1、2趴，甚至還負成長。

黃偉哲說，誰是敗家子一看就知道，強調台南不要敗家子政策，強調，省下來的錢就可做福利用。他說，民進黨在台南執政期間，有很多成就，而疫情期間台南防疫做得最好，所建立的防疫模式也被推到他縣市，兩年來台南增加4千多億元投資，且觀光客愈來愈多，這些成就有目共睹。

他並提出5大政見，建立永續、活力、文化、便捷、富裕台南，讓台南未來更好。