黃偉哲：不要敗家子政策 提五大政見

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市長黃偉哲今天在競選總部成立大會，提出5大政見與目標。記者鄭惠仁／攝影
台南市長黃偉哲今天在競選總部成立大會，提出5大政見與目標。記者鄭惠仁／攝影

台南市長黃偉哲連任競選總部今天成立，黃偉哲提出5大政見，並批前總統馬英九8年負債1兆7千多億，但總統蔡英文6年來還債務，經濟還成長很多，強調台南不要敗家子政策，現在省的，未來都可以做為福利用。

黃偉哲競選總部今天下午成立，各後援會、市議員候選人都都動員支持者參加，讓競選總部旁廣場滿座，總部前1千個座位也滿滿的，現場旗海飄揚，凍蒜聲不斷。

黃偉哲表示，台南是台灣第一個都市，也是文化首都，更是科技新都，從南科到沙崙智慧科技城，所有台南人都會以台南為榮。他表示，這次選舉決定市長、議員人選，對台南的未來是看好的，但有人看衰台南，昨晚來來台南為謝龍介界站台的前總統馬英九，做了8年卻負債1兆7千多億，平均每年負債2千多億。但蔡英文擔任總統8年，還了許多債務，經濟還成長很多，反觀馬英九擔任總統，經濟成長只有1、2趴，甚至還負成長。

黃偉哲說，誰是敗家子一看就知道，強調台南不要敗家子政策，強調，省下來的錢就可做福利用。他說，民進黨在台南執政期間，有很多成就，而疫情期間台南防疫做得最好，所建立的防疫模式也被推到他縣市，兩年來台南增加4千多億元投資，且觀光客愈來愈多，這些成就有目共睹。

他並提出5大政見，建立永續、活力、文化、便捷、富裕台南，讓台南未來更好。

2022大選 台南市長 黃偉哲 蔡英文

延伸閱讀

黃偉哲競總成立 蔡總統到場祝賀：台灣GDP將成為東亞第一

馬侯朱都錯開時間挺林國春 馬英九：沒刻意避開

要選的幾乎全到齊 2022鵝香下營嘉年華飄政治味

國民黨在中共二十大被拋棄？馬英九：藍掌握交往的主流

相關新聞

黃偉哲競總成立 蔡總統到場祝賀：台灣GDP將成為東亞第一

台南市長黃偉哲競選總部下午在仁德成立，總統蔡英文到場加油打氣，蔡表示，民進黨的執政沒有讓人民失望，在疫情影響下，全球很多...

水門事件交鋒 蔣萬安批陳時中口號無法解決市政問題

台北市日前強降雨，導致百齡橋下停車場汽車泡水，更有民眾受困河堤外，民進黨台北市長候選人陳時中承諾「不會人還在水門外就關水...

張善政北桃造勢湧近2萬人 羅智強、趙少康批綠壞事幹盡

國民黨桃園市長候選人張善政北區競總成立大會今晚登場，儘管飄雨，現場仍號稱2萬人到場，支持者揮舞旗幟、情緒沸騰。國民黨前議...

黃偉哲：不要敗家子政策 提五大政見

台南市長黃偉哲連任競選總部今天成立，黃偉哲提出5大政見，並批前總統馬英九8年負債1兆7千多億，但總統蔡英文6年來還債務，...

徐定禎新住民政見 承諾苗栗多元友善

民進黨苗栗縣長候選人徐定禎今天發表新住民政見，承諾實現「文化新苗栗」與「宜居新苗栗」願景，盤點現有服務及據點，提供更多元...

蔡政府九合一大選期中考倒數！綠強化保台論述 蔡賴蘇拉高選戰格局

總統蔡英文2020連任後，歷經疫情衝擊、台美中局勢變化等重大考驗，九合一選舉被視為蔡政府期中考，蔡總統、副總統賴清德、行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。