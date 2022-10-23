賴清德與白嘉莉同框 參觀台北國際藝術博覽會

副總統賴清德今天上午前往「ART TAIPEI台北國際藝術博覽會」參觀，由文化部長李永得、中華民國畫廊協會理事長張逸群陪同，擔任宣傳大使的藝人白嘉莉也親自迎接賴清德，接著賴到白嘉莉的攤位欣賞畫作，並留下合影。

賴清德抵達後，先後參觀也趣畫廊、金山畫廊、「人工、演化與永續未來」展覽、30周年特展區：未來的記憶、Crypto Art Zone加密藝術專區、MIT 15周年特展、意境畫廊、藝星藝術中心、德鴻畫廊、赤粒藝術、丁丁藝術空間、傳承藝術中心、多納藝術、333畫廊（吳修銘）、333畫廊（高敏修）、多納藝術、原住民藝術特展專區及傳承藝術中心、白嘉莉會客室等展場攤位，了解各別藝術家的創作理念及作品傳達的訊息，透過實際行動支持台灣新銳藝術家及藝術產業界的努力。

本次ART TAIPEI 2022 台北國際藝術博覽會，結合社群趨勢，以尊重生態環境，邁向綠色展會的永續目標前進，集結了138家海內外展商參展，跨越8個國家地區，自本月20日起，展開為期5天的展期。

李永得受訪時指出，這次博覽會展現台灣文化的能量，在中華民國畫廊協會努力，以及所有畫廊業者、藝術家參與之下，創造了這個歷年來最大的一個展場。

李永得說，這可以說是亞洲最重要的藝術博覽會，不只創造很高的產值，同時也鼓勵很多年輕藝術家，尤其是MIT年輕藝術家。