賴清德與白嘉莉同框 參觀台北國際藝術博覽會

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德（左）今天上午前往「ART TAIPEI台北國際藝術博覽會」參觀，由文化部長李永得、中華民國畫廊協會理事長張逸群陪同，擔任宣傳大使的藝人白嘉莉也親自迎接。圖／總統府提供
副總統賴清德（左）今天上午前往「ART TAIPEI台北國際藝術博覽會」參觀，由文化部長李永得、中華民國畫廊協會理事長張逸群陪同，擔任宣傳大使的藝人白嘉莉也親自迎接。圖／總統府提供

副總統賴清德今天上午前往「ART TAIPEI台北國際藝術博覽會」參觀，由文化部長李永得、中華民國畫廊協會理事長張逸群陪同，擔任宣傳大使的藝人白嘉莉也親自迎接賴清德，接著賴到白嘉莉的攤位欣賞畫作，並留下合影。

賴清德抵達後，先後參觀也趣畫廊、金山畫廊、「人工、演化與永續未來」展覽、30周年特展區：未來的記憶、Crypto Art Zone加密藝術專區、MIT 15周年特展、意境畫廊、藝星藝術中心、德鴻畫廊、赤粒藝術、丁丁藝術空間、傳承藝術中心、多納藝術、333畫廊（吳修銘）、333畫廊（高敏修）、多納藝術、原住民藝術特展專區及傳承藝術中心、白嘉莉會客室等展場攤位，了解各別藝術家的創作理念及作品傳達的訊息，透過實際行動支持台灣新銳藝術家及藝術產業界的努力。

本次ART TAIPEI 2022 台北國際藝術博覽會，結合社群趨勢，以尊重生態環境，邁向綠色展會的永續目標前進，集結了138家海內外展商參展，跨越8個國家地區，自本月20日起，展開為期5天的展期。

李永得受訪時指出，這次博覽會展現台灣文化的能量，在中華民國畫廊協會努力，以及所有畫廊業者、藝術家參與之下，創造了這個歷年來最大的一個展場。

李永得說，這可以說是亞洲最重要的藝術博覽會，不只創造很高的產值，同時也鼓勵很多年輕藝術家，尤其是MIT年輕藝術家。

白嘉莉 賴清德

延伸閱讀

文化部長李永得承諾　明年金鐘獎典禮繼續分開辦

劉建國台西成立3合1競總 賴清德站台說出心中願望

影／副總統累了嗎？ 賴清德不看稿為蔡其昌宣講突然當機

良性檢討「媽媽市長」遭扭曲 賴清德嘆：道理從何說起

相關新聞

落後反而是勝利的關鍵？ 陳時中民調若太高就危險了

如今台北市長選舉陷入難分難解的膠著，隨著選戰進入最後一個月，相較於藍白候選人，除了在零星的民調偶占上風，民進黨市長候選人陳時中的支持度，苦追在後。 然而，這也有可能是對陳時中最有利的情況。

賴清德與白嘉莉同框 參觀台北國際藝術博覽會

副總統賴清德今天上午前往「ART TAIPEI台北國際藝術博覽會」參觀，由文化部長李永得、中華民國畫廊協會理事長張逸群陪...

決戰百里侯／是誰阻擋小三通復航？ 成金門「浯海大戰」主要攻防

近日金門的發燒議題就是「誰在阻擋小三通？」先是金門縣長楊鎮浯透過記者會與直播，指某位「超級候選人」曾前往陸委會要求邱太三對小三通復航「要小心謹慎」，甚至「不要太急著開放」，直指前縣長陳福海「阻擋小三通」；對此，陳福海嚴正否認說「我根本沒去」，讓這件事成為羅生門，也是金門坊間的熱議話題。

蔡總統24日接見德國訪團 府：攜手強化民主供應鏈

總統府發言人張惇涵今天說，總統府誠摯歡迎德國國會「人權委員會」訪團抵台，總統蔡英文將在明天上午於總統府內接見訪問團；期盼...

影／票投民進黨兩岸無戰場？馬英九變馬老師急糾正

中共第二十大修正黨章，強調「堅決反對和遏制台獨」，前總統馬英九上午出席中和區侯友宜與黨籍議員聯合競選總部成立大會前回應媒...

決戰百里侯／藍營澎湖副縣長「交換說」傷痕難彌補？ 賴峰偉誠信遭對手質疑

澎湖縣長選舉21日完成抽籤，國民黨候選人賴峰偉、民進黨陳光復及無黨葉竹林，加大力道整軍衝刺，國民黨為扭轉黨內分裂劣勢，找回副議長陳雙全歸隊執掌輔選兵符，試圖讓選票各自回歸藍綠對決基本盤，也瞄準青年選票拓展贏面，戰局愈打愈熱。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。