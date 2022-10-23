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德國國會1個月內第二次訪台 蔡英文總統明接見

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
總統府發言人張惇涵表示，台灣與德國是共享民主、自由、人權等普世價值的重要夥伴。期盼在全球變局中，台德透過更密切的互動交流，攜手強化全球民主供應鏈，並共同強化全球民主韌性。圖／總統府提供
總統府發言人張惇涵表示，台灣與德國是共享民主、自由、人權等普世價值的重要夥伴。期盼在全球變局中，台德透過更密切的互動交流，攜手強化全球民主供應鏈，並共同強化全球民主韌性。圖／總統府提供

德國國會「人權委員會」訪團於今天上午抵達台灣，展開為期4天訪問行程。總統府發言人張惇涵今天表示，總統府表達誠摯歡迎之意，蔡英文總統將在明天上午，於總統府內接見訪問團。

張惇涵說，此次由議員海特（Peter Heidt）率領的訪問團，成員另包括恩爾哈特（Heike Engelhardt）議員、圖爾克娜寶（Derya Türk-Nachbaur）議員、布蘭德（Michael Brand）議員、博德瑟（Dr. Carsten Brodesser）議員、以及米榭托維克（Boris Mijatović）議員等，共6位跨黨派國會議員。

張惇涵說，此行是繼10月初德國國會「友台小組」來訪後，在短短一個月內，再度有德國國會官方所派遣的訪團來訪，創下台德交流的重要紀錄，也充分展現台德交流日益友好密切。

張惇涵表示，台灣與德國不僅在半導體科技、風電能源，及電動車零件供應鏈等領域，有密切的合作關係。近年，在轉型正義、金融監理，和航空服務等重要面向，也多有進一步的交流合作。

張惇涵表示，台灣與德國是共享民主、自由、人權等普世價值的重要夥伴。期盼在全球變局中，台德透過更密切的互動交流，攜手強化全球民主供應鏈，並共同強化全球民主韌性。

議員 張惇涵 德國

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