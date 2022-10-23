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游錫堃：感謝中醫界貢獻 台灣抗議已看見曙光

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
立法院游錫堃院長今上午出席「中華民國中醫師公會全國聯合會第12屆第1次會員代表大會」。圖／立法院提供
立法院游錫堃院長今上午出席「中華民國中醫師公會全國聯合會第12屆第1次會員代表大會」。圖／立法院提供

立法院院長游錫堃今上午出席「中華民國中醫師公會全國聯合會第12屆第1次會員代表大會」。他在致詞時表示，台灣對新冠肺炎的這場戰役，終於看到戰勝的曙光，正朝向過日常生活來邁進，這是一件令人高興的事。

游錫堃表示，在蔡英文總統、行政院長蘇貞昌領導的行政團隊，包括中央流行疫情指揮中心及基層醫療人員的共同努力，新冠疫情已慢慢緩和，台灣正朝向過日常生活來邁進。

游錫堃指出，新冠疫情這2年多，中醫界貢獻相當大也相當辛苦，尤其他親身確診過曾使用清冠一號治療，中醫是「望、聞、問、切」、見微知著，除了治療新冠肺炎的症狀外，他也服用中藥保養以增強免疫力，雖然抗疫尚未結束，但中醫界貢獻良多，他要代表立法院表達最高敬意。

游錫堃表示，在全世界局勢緊張之際，俄羅斯入侵烏克蘭至今8個月、中共20大剛閉幕，全球對中共特別關注其對台灣的侵犯的意圖越來越明顯，中共霸權崛起已威脅印太區域及世界和平，全世界的民主版圖更有退縮趨勢， 如香港、阿富汗、緬甸等。

游錫堃表示，幸好台灣民主被世界看見，2020年捷克參議院議長韋德齊不畏中國威脅率團來台後，很多民主先進國家的國會接續訪台，甚至今年8月美國眾議院議長裴洛西也率多位議員訪問交流，立法院最近也還要待接很多國外訪團，可見台灣的自由民主被世界看見、獲得許多國際盟友的支持。

游錫堃表示，外媒曾質疑台灣防衛意志薄弱，他要勉勵大家，不管民調怎麼來調查，希望大家都要表達自身強烈的防衛意志，讓全世界都知道，敵人就不敢輕易犯台。過去殖民者依照國際條約接收台灣，台灣人在沒有軍隊武器、沒有政府的狀況下，仍堅定守護家園5個月又20天，比起今日烏克蘭在有民選政府、有現代化軍隊，遭受侵略後的奮戰毫不遜色。

此外，游錫堃也呼籲，大家支持18歲公民權的公民複決投票，聯合國共193個會員國，其中有184個國家滿18歲即可投票，這是現代民主國家的象徵之一。此具有高度共識的修憲案，籲請國人在11月26日投票時，一齊前往投下同意票支持18歲公民權。

游錫堃 中醫 新冠肺炎

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