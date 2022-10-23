中共二十大引兩岸局勢討論 朱立倫批綠營政治操控對立

中國共產黨第二十次全國代表大會中將「反對與遏制台獨」寫入黨章，引發兩岸局勢討論，國民黨主席朱立倫表示，兩岸現有嚴峻挑戰，朝野都應嚴肅面對，民進黨不該藉政治操控引發更嚴重緊張與對立，中共也應該與台灣共創和平。

另外，針對民進黨只國民黨在中共二十大後被拋棄，朱立倫也說，民進黨最希望中共「助選」，但國內都在「抗綠」。

朱立倫今上午赴新北市長侯友宜及黨籍議員的中和、永和聯合競選總部成立大會，並於活動前分別受訪指出，國民黨的立場永遠是捍衛中華民國，也希望能夠守護自己的領土與自由、維護區域和平，大家也知道兩岸關係現在非常嚴峻，這是一個很大的挑戰，面對未來這幾年，相信朝野政黨都應該非常嚴肅面對這些問題，民進黨不要再用國內政治操控，造成兩岸更嚴重對立跟緊張。

朱立倫同時也呼籲中國大陸，雙方一定要以和平為重要的目標，共同來面對，讓大家的下一代都能在和平環境中成長，大家更安定的生活，這才是我們最重要的目標。

另外，民進黨認為國民黨在中共二十大後「被拋棄」，朱立倫說，民進黨每次都很開心，最希望「老共」當民進黨的助選員，民進黨就是靠著老共當助選員，想要藉此獲得勝選，不過很抱歉，現在台灣大家都在講要「抗綠、抗綠」，因為民進黨實在做太爛了、太糟糕了，抗綠的聲音已經遠大於一切。

朱立倫表示，國民黨一定是堅持兩岸要透過交流、對話，該路線一直都是非常穩健的，從過去現在到未來都一樣。