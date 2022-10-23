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中共二十大引兩岸局勢討論 朱立倫批綠營政治操控對立

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
國民黨主席朱立倫上午前往新北市長侯友宜及黨籍議員的中和聯合競選總部成立大會，朱立倫表示，國民黨一定是堅持兩岸要透過交流、對話，該路線一直都是非常穩健的，從過去現在到未來都一樣。記者李成蔭／攝影
國民黨主席朱立倫上午前往新北市長侯友宜及黨籍議員的中和聯合競選總部成立大會，朱立倫表示，國民黨一定是堅持兩岸要透過交流、對話，該路線一直都是非常穩健的，從過去現在到未來都一樣。記者李成蔭／攝影

中國共產黨第二十次全國代表大會中將「反對與遏制台獨」寫入黨章，引發兩岸局勢討論，國民黨主席朱立倫表示，兩岸現有嚴峻挑戰，朝野都應嚴肅面對，民進黨不該藉政治操控引發更嚴重緊張與對立，中共也應該與台灣共創和平。

另外，針對民進黨只國民黨在中共二十大後被拋棄，朱立倫也說，民進黨最希望中共「助選」，但國內都在「抗綠」。

朱立倫今上午赴新北市長侯友宜及黨籍議員的中和、永和聯合競選總部成立大會，並於活動前分別受訪指出，國民黨的立場永遠是捍衛中華民國，也希望能夠守護自己的領土與自由、維護區域和平，大家也知道兩岸關係現在非常嚴峻，這是一個很大的挑戰，面對未來這幾年，相信朝野政黨都應該非常嚴肅面對這些問題，民進黨不要再用國內政治操控，造成兩岸更嚴重對立跟緊張。

朱立倫同時也呼籲中國大陸，雙方一定要以和平為重要的目標，共同來面對，讓大家的下一代都能在和平環境中成長，大家更安定的生活，這才是我們最重要的目標。

另外，民進黨認為國民黨在中共二十大後「被拋棄」，朱立倫說，民進黨每次都很開心，最希望「老共」當民進黨的助選員，民進黨就是靠著老共當助選員，想要藉此獲得勝選，不過很抱歉，現在台灣大家都在講要「抗綠、抗綠」，因為民進黨實在做太爛了、太糟糕了，抗綠的聲音已經遠大於一切。

朱立倫表示，國民黨一定是堅持兩岸要透過交流、對話，該路線一直都是非常穩健的，從過去現在到未來都一樣。

民進黨 朱立倫 中共二十大

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