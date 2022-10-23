為翁章梁站台 蔡英文：他很多事想做 再兩任也做不完

嘉義縣長翁章梁「農工大縣 正在實現」，今天上午在朴子與市長候選人涂建軒聯合競總成立，「台灣隊長」蔡英文總統親自站台，她細數翁章梁三大進步縣政表現。她說，翁為嘉義縣的發展很用心打拚，肯做肯拚也會做，翁還有很多事情想做，可能再兩任也做不完，要鄉親給翁力量，加速進行。

蔡英文總統致詞先感謝台下民眾，下雨天也站出來挺嘉義縣繼續進步，並互動式問21日周五抽籤，翁章梁是幾號？朴子在地子弟，涂建軒是幾號？她說，「我有很大的信心，嘉義縣這次選舉，一定會贏，也會贏得很漂亮」。

蔡英文總統指出，嘉義縣有三個重要的進步，第一個，產業已經從農業縣變成農工大縣；第二個，農業更加發展、升級；第三個，越來越多人來觀光。這三個大進步，讓嘉義人很有感，翁章梁非常用心打拚，民進黨要團結，支持國嘉隊。

蔡英文總統特別呼籲民眾，支持18歲公民權投「同意」票，她說，這案要通過，比她當選總統817萬票還多，公民權通過要965萬票，這一票不只是代表對少年人支持，也是讓台灣像全世界重要民主國家一樣進步。