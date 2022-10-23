快訊

5層透天宅外牆驚見「巨大象棋盤」 內行曝弦外之音：他帥死了

夜店知名DJ「愛吹倫」涉販毒 警逮捕搜出大麻、搖頭丸

強化腿部、維持心肺功能 專家授延緩老化的居家肌力訓練

波波牙醫爭議 黃珊珊嗆陳時中：怎麼好漢做事不敢當

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
波波牙醫爭議，無黨籍北市長候選人黃珊珊今批陳時中，怎麼一個人，好漢做事不敢當，而且這是民進黨立委的提案，不是今天這樣，明天可以那樣。記者林麗玉／攝影
波波牙醫爭議，無黨籍北市長候選人黃珊珊今批陳時中，怎麼一個人，好漢做事不敢當，而且這是民進黨立委的提案，不是今天這樣，明天可以那樣。記者林麗玉／攝影

醫師法」修法附帶決議讓「波波牙醫」等國外學歷牙醫師，返台維持免學歷甄試及開放實習名額，掀起牙醫界極大爭議。有牙醫背景的民進黨台北市長候選人陳時中昨受訪表示，對於立法院的附帶決意他是持反對立場。無黨籍北市長候選人黃珊珊今則批陳時中，怎麼一個人，好漢做事不敢當，而且這是民進黨立委的提案，不是今天這樣，明天可以那樣。

立法院今年5月30日三讀通過「醫師法部分條文修正案」，7項附帶決議遭牙醫界質疑為國外返台執業開後門，將影響本土牙醫系學生就業，民進黨北市長候選人陳時中日前則說，附帶決議要求4年內解決，他認為是做不到，也不能這樣做。

黃珊珊今天出席民眾黨士林北投選區議員候選人陳思宇競選總部成立，有媒體問黃珊珊，醫師法修法附帶決議爭議，是在陳時中衛福部長任內通過，現在又說反對，是否打太極？她說，公平正義是台灣最重要標準，這個程序以前有相關的規範，在陳時中任內放寬，就要說清楚，現在又說反對，那前面的是一場誤會嗎？

黃珊珊說，牙醫師抗議是抗議假的嗎？整個國家政策，怎麼會一個人、好漢做事不敢當，一人做事一人當，請陳時中說清楚這個政策是怎麼一回事？而且這是民進黨立委的提案，整個事情，是要將台灣所有人的標準一次打破嗎？考試、牙醫的品質什麼？我們的國家要走什麼方向，這應該說清楚這個前提，才知道政策怎麼做，而不是今天這樣，明天那樣。

牙醫 陳時中 醫師

延伸閱讀

北市三腳督激戰最新預測曝光 吳子嘉：這2人票數會差不多

韓蔣同台「韓流再起」？ 陳時中：我是希望有暖流

再提BNT保密協議 陳時中轟蔣萬安：不用放話 該說你就講

陳時中稱堤外有人車不關水門 黃珊珊：他如果不懂 搞清楚再說

相關新聞

國民黨在中共二十大被拋棄？馬英九：藍掌握交往的主流

中共第二十次全國代表大會中宣讀黨章修正案，強調「堅決反對和遏制台獨」，前總統馬英九說，這只是一個程序，但反應兩岸關係正惡...

為翁章梁站台 蔡英文：他很多事想做 再兩任也做不完

嘉義縣長翁章梁「農工大縣 正在實現」，今天上午在朴子與市長候選人涂建軒聯合競總成立，「台灣隊長」蔡英文總統親自站台，她細...

波波牙醫爭議 黃珊珊嗆陳時中：怎麼好漢做事不敢當

「醫師法」修法附帶決議讓「波波牙醫」等國外學歷牙醫師，返台維持免學歷甄試及開放實習名額，掀起牙醫界極大爭議。有牙醫背景的...

中共二十大胡錦濤疑被離場 王定宇：會走向更專制集權

中國共產黨第20次全國代表大會昨在北京落幕，民進黨立委王定宇今上午就中共20大後中國的政治、經濟、台海安全提出三個可能發...

六都攻防戰／謝龍介造勢「韓流」掀高潮 蔡英文站台衝黃偉哲聲勢

「韓流」再起？國民黨台南市長候選人謝龍介昨晚封街辦競選總部成立造勢晚會，支持群眾擠爆現場，揮舞紅色國旗，高雄市前市長韓國瑜站台，高喊挺謝讓台南變彩色，現場掌聲雷動，高喊「凍蒜」；民進黨爭取連任的台南市長黃偉哲今成立「勝選總部」，蔡英文總統陪黃進場助講，全面拚勝選氣勢，各界好奇，台南會變彩色或維持深綠色？

教廷與中國大陸延長主教任命協議 外交部：密切觀察發展

我友邦教廷昨天宣布將再次延長「梵中主教任命臨時性協議」2年。外交部表示，我國政府對「梵中主教任命臨時性協議」的立場沒有改...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。