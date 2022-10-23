波波牙醫爭議 黃珊珊嗆陳時中：怎麼好漢做事不敢當

「醫師法」修法附帶決議讓「波波牙醫」等國外學歷牙醫師，返台維持免學歷甄試及開放實習名額，掀起牙醫界極大爭議。有牙醫背景的民進黨台北市長候選人陳時中昨受訪表示，對於立法院的附帶決意他是持反對立場。無黨籍北市長候選人黃珊珊今則批陳時中，怎麼一個人，好漢做事不敢當，而且這是民進黨立委的提案，不是今天這樣，明天可以那樣。

立法院今年5月30日三讀通過「醫師法部分條文修正案」，7項附帶決議遭牙醫界質疑為國外返台執業開後門，將影響本土牙醫系學生就業，民進黨北市長候選人陳時中日前則說，附帶決議要求4年內解決，他認為是做不到，也不能這樣做。

黃珊珊今天出席民眾黨士林北投選區議員候選人陳思宇競選總部成立，有媒體問黃珊珊，醫師法修法附帶決議爭議，是在陳時中衛福部長任內通過，現在又說反對，是否打太極？她說，公平正義是台灣最重要標準，這個程序以前有相關的規範，在陳時中任內放寬，就要說清楚，現在又說反對，那前面的是一場誤會嗎？

黃珊珊說，牙醫師抗議是抗議假的嗎？整個國家政策，怎麼會一個人、好漢做事不敢當，一人做事一人當，請陳時中說清楚這個政策是怎麼一回事？而且這是民進黨立委的提案，整個事情，是要將台灣所有人的標準一次打破嗎？考試、牙醫的品質什麼？我們的國家要走什麼方向，這應該說清楚這個前提，才知道政策怎麼做，而不是今天這樣，明天那樣。