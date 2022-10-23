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中共二十大胡錦濤疑被離場 王定宇：會走向更專制集權

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
王定宇說，接下來共產黨內部應該會有一波政治清洗跟整肅，是否導致政治上的紛擾和不安，必須再觀察。本報資料照片
王定宇說，接下來共產黨內部應該會有一波政治清洗跟整肅，是否導致政治上的紛擾和不安，必須再觀察。本報資料照片

中國共產黨第20次全國代表大會昨在北京落幕，民進黨立委王定宇今上午就中共20大後中國的政治、經濟、台海安全提出三個可能發展的趨勢。

王定宇說，不管中共前總書記胡錦濤是身體不舒服，還是「被身體不舒服架離」會場，在中共新的政治布局裡面已經沒有所謂「派系共治」，未來中國政治結構會走向更專制、集權。接下來共產黨內部應該會有一波政治清洗跟整肅，是否導致政治上的紛擾和不安，必須再觀察。

王定宇表示，經濟發展要和市場搭配，需要開放和鬆綁的環境才能起飛，但開放、鬆綁和獨裁體制是背道而馳的；20大後，連比較懂經濟的李克強「一席位置都沒有留下來」，認為接下來中國經濟在全球自由化下只會更悲觀，沒有樂觀的本錢。

王定宇指出，習近平一人專權的獨裁體制很難有不同聲音，容易出現誤判錯判的弊端，這也使得美國、日本等世界各國對台灣安全議題走向戰略清晰。

王定宇說，這是反制中國獨裁的必然發展，中共內部會因為習近平專制集權，導致不同聲音被消滅；全球主流國家會因此更團結，以避免類似烏克蘭事件的發生。

王定宇 中共 中共二十大 胡錦濤

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